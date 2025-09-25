«Trascendencia y enigmas» en la nueva temporada de la OSPA

Es la primera temporada de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) con Oriol Roch como gerente y la programación que este jueves presentó, ... con el foco puesto en «la trascendencia y los enigmas», «va a emocionar a muchas personas», aseguró. Durante los próximos meses, se podrá disfrutar de dieciséis conciertos de abono en Oviedo, nueve en Gijón y cuatro en Avilés, además de actuaciones en Langreo, Siero y Corvera gracias al programa 'OSPA de cerca'.

No faltarán Haydn, Brahms, Schumann, Strauss o Shostakovich, pero habrá también un fuerte compromiso «con los artistas de casa, los compositores y la sociedad en todos los rincones de Asturias», expresó Roch, a donde pretende llegar gracias al Ciclo de Música de Cámara, que una vez al mes recorrerá la geografía de la región «con la intención de que se construya una cultura musical» para mantener una conexión entre la orquesta y estos lugares.

El exdirector de la Euskadiko Orkestra arranca su etapa al frente de la formación asturiana y lo hace con una fuerte declaración de intenciones: la primera cita de esta nueva temporada será con 'La grande' de Schubert, que tendrá por solista al violonchelista Nicolas Altstaedt, uno de los nuevos artistas que van a colaborar con la orquesta hasta la próxima temporada. Lo harán también la flautista Clara Andrada y el pianista gijonés Martín García García, a los que se sumarán en los próximos meses otros invitados como Bezhod Avduraimov, Vadym Kholodenko, Antje Weithaas, Shunske Sato, Javier Comesaña o Matthias Höfs.

Habrá también, como adelantó el nuevo gerente, un hueco importante para el talento asturiano: participarán los directores Pablo González, Óliver Díaz o Marco Antonio García de Paz y se podrá disfrutar del estreno absoluto de la obra de compositores como Jorge Muñiz, Guillermo Martínez y Manuel Martínez Burgos. Se mantienen proyectos que «no por colaterales son menos relevantes» como la masterclass de dirección de orquesta, los conciertos sociales o el proyecto 'NxtGen' con alumnos de los conservatorios de música de Asturias y, además, se llevará a cabo un plan «muy ambicioso» con los centros educativos en el que se pretende que los escolares puedan acudir a todos los ensayos generales de la orquesta «con la mirada y la actitud del que entra en el taller del artista cuando esta a punto de terminar su lienzo o su escultura»; algo «fundamental y estrategico para la Asturias del futuro», zanjó.