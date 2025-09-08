Víctor Manuel regresa «a contracorriente» El cantautor presenta su primer tema inédito en siete años con un videoclip grabado en la playa del Silencio y en el Centro Niemeyer

Ya es una realidad: Víctor Manuel está de vuelta y su nuevo trabajo se podrá escuchar más pronto que tarde. El lunes se presentó con una inesperada alegría para los seguidores del cantautor mierense que, por la mañana, hacía público en su cuenta de Instagram un inesperado adelanto de lo que será su regreso a la música y a los escenarios.

«Feliz día de Asturias. Hoy quiero celebrarlo con vosotros compartiendo algo muy especial: 'Solo a solas conmigo', el primer single de mi nuevo disco». Comenzaba así el anuncio de esta más que esperada noticia que se recibió entre sus seguidores con especial ilusión, pues se trata de la primera canción inédita del artista desde que en 2018 publicó 'Casi nada está en su sitio'.

Todavía habrá que esperar hasta este viernes para poder deleitarse con todos los versos y acordes del que es solo un aperitivo de más buenas noticias, que incluirán las fechas de una gira a lo largo de 2026. «Esta carta de presentación quiere ser una llamada de atención para lo que está por llegar en las próximas semanas», compartían ayer desde Altafonte, su nueva compañía discográfica. «Este es el primer aviso de lo que viene. Nuevas canciones, alguna colaboración y una ilusión y creatividad que se mantienen intactas tras 60 años de carrera», que se dicen pronto.

En su voz suenan ahora las palabras «alguien me está mirando a través del espejo. Vivo dentro de un sueño aunque a veces despierto», versos cantados que sonaban acompañando a un videoclip grabado en dos localizaciones muy representativas: la playa del Silencio, con sus acantilados y mar de fondo, y el entorno del centro Niemeyer, en Avilés. Las imágenes combinan la fuerza del paisaje natural con la singularidad arquitectónica de este complejo cultural que refuerzan, una vez más, el vínculo del artista con su tierra.

«'Solo a solas conmigo' habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir», explicaba Altafonte en su comunicado. «Como se suele decir, 'pez que duerme se lo lleva la corriente' y esta canción, este trabajo, rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida», avanzaban sobre un sencillo que cuenta con los arreglos y producción de su hijo David San José.

Buenas noticias que suenan en una de las voces asturianas más icónicas para celebrar nuestro día de la mano de quien lleva a sus espaldas la autoría de himnos imborrables dedicados a su tierra. Habrá que esperar para ver si este nuevo trabajo discográfico nos regala alguno más. De momento, el viernes, Víctor Manuel regresa a todas las plataformas.

