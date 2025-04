El hijo de Ringo Starr es despedido de The Who por «sobreactuar» a la batería Zak Starkey llevaba tocando con el grupo desde 1996

José Luis Ruiz Gijón Jueves, 17 de abril 2025, 20:01 Comenta Compartir

Zak Starkey, hijo de Ringo Starr, ha sido despedido de The Who por «tocar mal» la batería. Concretamente Roger Daltrey, el cantante del grupo, se quejó durante un concierto porque no podía seguir cantando al no poder escuchar el tono: «Todo lo que tengo es la batería haciendo bum, bum, bum. No puedo cantar con eso. Lo siento, chicos», explicó al público asistente.

Todo ocurrió en el concierto solidario que The Who ofrecía con el Teenage Cancer Trust (TCT) celebrado en el Royal Albert Hall de Londres mientras tocaban 'The Song Is Over'. Algo que algunos han calificado como justicia divina ya que hace ahora 60 años The Beatles despedía a su batería por «tocal mal» y era sustituido por Ringo Starr.

«La banda tomó la decisión colectiva de separarse de Zak después de esta ronda de conciertos en el Royal Albert Hall. No sienten más que admiración por él y le desean lo mejor para su futuro», ha dicho un representante de la banda.

En una declaración publicada por la revista Rolling Stone, Starkey asegura estar «muy orgulloso» de sus casi treinta años con The Who. «Reemplazar a mi padrino, el 'tío Keith', ha sido un gran honor y sigo siendo su mayor fan. Han sido como una familia para mí. Después de tocar esas canciones con la banda durante tantas décadas, me sorprende y me entristece que alguien tenga algún problema con mi actuación esa noche. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Veintinueve años en cualquier trabajo es una buena racha, y les deseo lo mejor». También desveló que en enero sufrió «una grave emergencia médica con coágulos de sangre en la pantorrilla derecha, la que golpea el bombo», aunque eso no ha sido la causa porque ya está «completamente curado y no me afecta para tocar la batería ni correr».

Zak Starkey se unió a The Who durante la gira Quadrophenia de 1996. Su afición por la batería comenzó gracias al batería original de The Who, Keith Moon, que le regaló una batería al cumplir ocho años. En 1978 Moon falleció por ingerir 32 pastillas de Clometiazol, un sedante utilizado para tratar los síntomas de abstinencia al alcohol.

El hijo de Ringo Starr era uno de los baterías que se barajaban para formar parte de la reunión de Oasis, aunque al final el elegido ha sido Joey Waronker.

De momento no se conoce quién se hará cargo de la batería en The Who.