Nueve años dando color a la Feria de Begoña

«La tauromaquia es un arte y los artistas lo han defendido desde siempre». Lo tiene claro Noel Herrero, ilustrador y diseñador gráfico que, desde ... hace nueve años, se encarga de llevar a cabo el diseño del los carteles que anuncian la Feria Taurina de Begoña.

Su relación con el toreo no nace de una afición particular, sino de un encargo por parte del empresario Carlos Zúñiga para que fuera él quien idease la imagen promocional de la temporada taurina. Así comenzó un vínculo que ya va cerca de cumplir una década. «Entiendo que la tauromaquia desaparecerá el día que no haya gente que quiera ir», defiende. Pero, hasta entonces, «hay que aceptar las cosas que culturalmente nos representan». Para él, conservar esta tradición está ligado a la conservación del «toro, el campo y la estética», pero es consciente de que «la tauromaquia está mal publicitada».

En el diseño de este año destacan dos elementos principales: el toro, trotando en dirección al espectador, y tras él el Elogio del Horizonte, como si el animal anduviese a la carrera por el cerro de Santa Catalina. En ambas figuras emplea el collage, una técnica que, en este caso, ha utilizado únicamente «como elemento pictórico», pero que no está exento de carga significativa, pues los fragmentos utilizados «son papeles de revistas de arte». Sobre el azul del cielo y el mar contrastan los colores oscuros que el artista ha utilizado para dar forma a las siluetas, iluminadas por un potente amarillo que brilla con fuerza destacando sobre el resto. En ediciones anteriores, también firmadas por Herrero, se pudieron ver referencias a El Bibio o al mar, en composiciones siempre sugerentes que vinculan la tauromaquia con elementos distintivos de la ciudad, unidas a través de una cultura antigua y «representativa».

Formado en Bellas Artes, Herrero pasó por países como Suiza, Francia o Inglaterra para desarrollar su trabajo como diseñador gráfico antes de regresar a España, donde eligió Sevilla para vivir, aunque con Gijón, su ciudad natal, guarda un vínculo muy especial. Ya en la ciudad del Guadalquivir, ganó dos concursos de pintura taurina, y ahora cuenta también en su currículum con la experiencia de haber realizado los carteles de las ferias de Palencia, Zaragoza, el Puerto de Santa María, Zamora o Aranjuez.

La Feria de Begoña avanza imparable con el cuarto festejo esta tarde y ondea los colores de una tradición que, con artistas como Noel Herrero, seguirá dejando huella.