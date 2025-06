Es uno de esos rostros que la pequeña pantalla ha convertido en familia. Pablo Rivero, actor y escritor, llega al Jovellanos con 'Cortázar en juego', ... un texto de José Sanchis Sinisterra y su hija Clara Sanchis que le sube al escenario junto a Ana Rayo.

-Cortázar, palabras mayores.

-Es absolutamente inspirador. Un descubrimiento porque no recordaba en sus textos tanto humor e ironía. Es juego, es sueño, es un maestro.

-Sanchis Sinisterra y Clara Sanchis, palabras mayores también.

-Lo son y ha sido un placer trabajar con ellos y con la directora Natalia Menéndez. Yo me debo mucho a la dirección y me gusta dejarme llevar por las propuestas, en este caso de Natalia, y aportarle también mi intuición y mis herramientas para sacar el mayor provecho posible, la mayor cantidad de matices e ir a la contra de lo que a priori nos dice la razón cuando los leemos. Siempre desde el juego y respeto al autor.

-Y Ana Rayo. Equipazo. ¿Cómo fue el proceso?

-Muy divertido pero también muy exigente porque Natalia lo es. Ha sido todo un reto, no solo por los textos que son ricos y complejos sino porque la propuesta va más allá pero ha merecido mucho la pena. Creo que no se le va a olvidar nunca al espectador, es muy especial.

-Póngale usted sus propias palabras a este espectáculo tan singular.

-Un acercamiento a los textos del maestro Cortázar con una dirección y dramaturgia que invitan al juego, al humor y a dejarse embaucar por el mundo sensorial de los juegos que combate al de la razón.

-Acaba de publicar libro, 'El rebaño'. Escribir es pura soledad y trabajo íntimo, el teatro y la televisión, todo lo contrario. ¿Qué disfrutes y qué sufrimientos le aportan lo uno y lo otro?

-Yo he conseguido darle la vuelta a ese proceso literario. Hay una primera etapa en la que decido el tema sobre el que voy a escribir como en 'El rebaño' que gira en torno a un grupo de padres, el chat de padres del cole, y las relaciones entre ellos, los profesores y sus hijos cuando sucede un hecho muy tenebroso a las puertas del centro. Después viene esa etapa más solitaria: convivo con esa idea, investigo, me documento, profundizo y tomo decisiones. Pero una vez que tengo eso puedo escribir en cualquier lado y disfruto en verano con toda mi familia y amigos alrededor... mientras haya tomado las decisiones correctas y pueda corregir después tranquilo, me ayuda avanzar como un juego, me quita exigencia y estando solo me cuesta más. Disfruto con las dos facetas, en mis libros está mi historia, mando yo y me divierto mucho y cuando trabajo como actor me encanta dejarme llevar por la propuesta de otro, no poner resistencia para no perderme nada de lo que me saque de lo que yo haría y mi zona de confort. Mi objetivo es que el equipo de dirección y producción vean aquello que habían imaginado, incluso mejor.

-¿Le veremos pronto en pantalla?

-Sí, aunque de momento es solo una colaboración. En comedia, que tenía muchas ganas.

-¿Qué poso y qué peso deja haber sido un personaje tan conocido de la televisión?

-El poso, toda la experiencia que me ha dado, la libertad económica para poder estar tranquilo y escribir o elegir los proyectos y el respeto del público que me lo demuestra a diario. El peso que para muchos personajes dicen que soy muy conocido y para otros no tanto, jajaja... Esto es así.

-¿En qué más proyectos anda metido? Háblenos de planes de futuro.

-Estoy inmerso en la escritura de la que será mi próxima novela, la octava ya.