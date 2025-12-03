Aplauso a quienes fomentan la lectura como «puerta siempre abierta a todos»

El patio del Antiguo Instituto acogía ayer el acto de entrega de una nueva edición de los Premios María Elvira Muñiz, los galardones que ... homenajean con su nombre a la recordada profesora y animadora de la vida cultural gijonesa, para reconocer iniciativas de promoción de la lectura impulsadas por entidades y centros educativos, y también la trayectoria de un autor destacado del panorama nacional. Este último galardón recaía en la presente edición en el escritor y colaborador de EL COMERCIOFulgencio Argüelles, mientras que el Colegio Público Rioturbio de Mieres se llevaba el premio en la modalidad de centros educativos y el Grupo de animación a la lectura de las bibliotecas públicas de Asturias, el correspondiente a una labor meritoria en ese ámbito.

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, fue la encargada de abrir el acto con un elogio de la lectura como «una herramienta de libertad y reflexión que crea ciudadanos conscientes», subrayando el papel fundamental de la educación, las librerías, los autores y las bibliotecas: «Una puerta siempre abierta a todos y a todas», señaló, antes de entregar los galardones.

De las palabras de agradecimiento, sin duda las más emotivas fueron las del grupo de alumnas del colegio mierense que, tras confesar su ilusión por «estar viviendo algo que no vamos a olvidar», ensalzaron los libros «que nos hacen soñar o sentir lo que queramos» y sobre la pequeña biblioteca que han ido construyendo afirmaron que «sigue creciendo igual que crecemos nosotras cuando leemos».

Hubo también emoción en las palabras de Fulgencio Argüelles, que comenzó desvelando que «a mis años cada vez tengo más claro por qué escribo. Antes buscaba respuestas más o menos grandilocuentes, pero ahora tengo muy claro que escribo para que me quieran. Esa es la razón última por la que hacemos las cosas, Y este premio es una muestra de cariño que me refuerza y motiva para seguir escribiendo».

El autor de 'El desván de las musas dormidas' tuvo ocasión de revelar unos cuantos secretos más sobre su manera de entender el oficio literario en el diálogo que mantuvo con el jefe de Edición de este periódico, Miguel Rojo, responsable de presentarlo. «Son realmente los lectores los que te hacen creer que eres escritor», declaró sobre su conciencia de serlo y se reconoció antes que nada lector: «Dedico muchas más horas a leer que a escribir. Cuando los jóvenes autores me piden un consejo les digo: leer, leer, leer, porque un escritor debe ser un gran lector». Habló de sus inicios como novelista. Tras comenzar escribiendo relatos y ver que eran premiados «decidí crear un paisaje literario como habían hecho los autores que admiraba. Antes dibujé el pueblo en un mural con sus casas, la ermita, la taberna, los personajes de cada casa». Así creó Peñafonte en 'Letanías de lluvia', un lugar al que regresaría en posteriores novelas, como la última.

Las representantes de los Clubes de Lectura de las bibliotecas asturianas (122 en activo, 14 infantiles) reclamaron por su parte apoyo de las administraciones públicas, ya que su actividad, expresaron, «no debería depender de la voluntariedad de las bibliotecarias. Este premio es un paso importante para obtener ese reconocimiento necesario».