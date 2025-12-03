El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
El escritor Fulgencio Argüelles charló con el jefe de Edición de este periódico, Miguel Rojo. P. Ucha

Aplauso a quienes fomentan la lectura como «puerta siempre abierta a todos»

El escritor Fulgencio Argüelles, los clubes de lectura de las bibliotecas y el Colegio Rioturbio recibieron los Premios María Elvira Muñiz

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:08

El patio del Antiguo Instituto acogía ayer el acto de entrega de una nueva edición de los Premios María Elvira Muñiz, los galardones que ... homenajean con su nombre a la recordada profesora y animadora de la vida cultural gijonesa, para reconocer iniciativas de promoción de la lectura impulsadas por entidades y centros educativos, y también la trayectoria de un autor destacado del panorama nacional. Este último galardón recaía en la presente edición en el escritor y colaborador de EL COMERCIOFulgencio Argüelles, mientras que el Colegio Público Rioturbio de Mieres se llevaba el premio en la modalidad de centros educativos y el Grupo de animación a la lectura de las bibliotecas públicas de Asturias, el correspondiente a una labor meritoria en ese ámbito.

