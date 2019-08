«Soy pura y escueta combinación entre intuición y oficio» Roberto Álvarez estará en Gijón el viernes y sábado con Intocables. El intérprete gijonés llega hoy y mañana al Jovellanos con 'Intocables', a partir de la película francesa homónima M. F. ANTUÑA Viernes, 30 agosto 2019, 06:04

Juega en casa este fin de semana Roberto Álvarez (Gijón, 1956), un rapaz de El Coto que se fue a Madrid para ser ingeniero y acabó envenenado de amor al noble arte de la interpretación. 'Intocables', versión teatral de la película francesa 'Intouchables' de Olivier Nakache y Eric Toledado, se sube el viernes y el sábado a las tablas del Teatro Jovellanos. Garbi Losada y José Antonio Vitoria son quienes adaptan un montaje con Jimmy Roca, Begoña Maestre e Iker Lastra en el reparto. Sale a escena la historia de Philippe Pozzo di Borgo, un aristócrata francés que queda tetrapléjico tras un accidente de parapente y encuentra en un joven argelino de los suburbios, Abdel Yasmin Sellou, a su cuidador.

–¿Qué pasa que últimamente muchas películas se llevan al teatro?

–Es una pregunta que yo haría al revés. ¿Por qué hay tantas historias que pasan del teatro al cine? Como por ejemplo 'El discurso del rey' o la cantidad de películas que se han hecho sobre 'Hamlet'. La respuesta es sencilla: son las historias las que mandan; cuando una historia está bien escrita no conoce de género. De todas maneras, esta en concreto fue libro antes que película. Y funciona porque es preciosa, y por eso se ha hecho otra película con actores americanos, y por esa misma razón se está representando en todas partes.

–¿Por qué es una historia tan maravillosa?

–Va sobre algo que no parece oportuno tratar con humor, como es la vida de un tetrapléjico. Pero siempre es posible servirse de la comedia para abordar asuntos serios, como sucede en películas como 'La vida es bella' o 'El verdugo'. Cuando de esos argumentos alguien es capaz de hacer una comedia, se convierte en una gran historia. También es cierto que hay una línea muy delicada de tratamiento, que en este caso ensancha la humanidad, el punto de vista se convierte en algo enaltecedor alrededor de un drama, por eso han conseguido los autores del guion que la historia dé un paso más allá, tiene ese valor.

–¿Y qué valor le da el teatro a la historia respecto al cine?

–En el teatro se convierte en una experiencia diferente, el tetrapléjico está allí, genera un cierto pudor al espectador cuando el actor que lo intepreta, que soy yo, da permiso para reírse, cuando se ríe de sí mismo.

–¿Es difícil para usted?

–No. Tengo que estar 90 minutos sentado sin poder mover ni un dedo, pero finalmente es una ventaja, los actores sabemos que el hábito viste al monje y esa situación te puede ayudar muchísimo a encontrar a un personaje tan contundente, tan ostensiblemente visible. Pero luego sí que hay incomodidades, como no poder rascarte la nariz o que te dejen mal sentado.

–Pero ustedes se sirven del gesto, de las manos. ¿No es un hándicap prescindir de ellos?

–Es más complicado. A la hora de escribir, a la hora de expresar, a veces el gestionar muchos elementos solo sirve para ensuciar, para meter ruido, para mostrar inseguridad. Dejarte llevar y ser natural sin estar pensando en nada puede ser una ventaja.

–¿A la hora crear un personaje como este usted es más de método o de instinto?

–Yo he dado muchas clases de método, el otro día me llamaron para dar curso y no sé si lo podré hacer, porque ahora mismo soy pura y escueta combinación entre intuición y oficio, creo que actuar es una cosa de oído, tiene que sonar bien, tiene que tener naturalidad y musicalidad y nada más. Ahora es así como trabajo, a los directores les pido un palabra, les pregunto '¿este cómo es? ¿tímido? ¿una persona incapaz de mostrar los sentimiento?

–Está en el teatro y, paralemamente, en la televisión, en 'Servir y proteger'.

–Sí, ahí sigo. Y mira que van matando a gente. Hemos vivido muchas etapas en la ficción española, estuvo el momento de las cadenas privadas que iniciaron una nueva vía, luego vino lo digital, Canal + y demás, que fenecieron, y ahora, las plataformas... No hay actores para todo el trabajo que hay, y lo más bonito es que esas plataformas sí han visto oportunidad en la ficción española.

–¿Y el cine qué?

–Estrenamos 'Abuelos' en octubre [película debut de Santiago Requejo con Carlos Iglesias y Ramón Barea en el reparto].

–¿Tiene más proyectos?

–Francamente me están llamando para bastante cosas, pero entramos en Madrid con 'Intocables' en septiembre y estaremos hasta finales de año y estoy con 'Servir y proteger' y no tengo tiempo para nada más.