«Si quieren votar la oficialidá rapidino al otru día vamos volver pidilo»

Una manifestación visiblemente más numerosa que las de otros años recorría ayer la calle Uría para volver a reclamar la oficialidad del asturiano y ... del eonaviego, siguiendo la convocatoria de la Xunta pola Defensa de la Llingua.

La marcha concluía en la plaza de la Escandalera a escasos metros del Parlamento regional donde la principal reivindicación de los manifestantes, la reforma estatutaria para incluir la cooficialidad de las dos lenguas autóctonas, se encuentra actualmente en fase de tramitación en forma de proposición de ley, aunque todo parece indicar que sin el apoyo necesario de los 3/5 de la cámara para salir adelante. A este hecho aludió directamente el comunicado leído al término de la marcha donde la Xunta advirtió que «tenemos que dexar claro que nun vamos parar. Que si lleven a votación la oficialidá pa quitalo de delantre rapidino, vamos volver pidir una reforma estatutaria al otru día».

Durante la marcha, el portavoz de los convocantes, Xosé Candel, afirmaba que «parez que nos quieren desmoralizar pero nós nun caemos nesi desánimu, venimos con optimismu y pensamos que siempre ye un bon momentu pa aprobar la oficialidá y que ye una torpeza mui grande nun aprovechar esta oportunidá per parte del PP, per un llau pa distanciase de los llingüicides y per otru pa ponese nel llau correctu de la historia pa solucionar esta inxusticia que tamos careciendo». Con similar ánimo se expresaba la diputada socialista Noelia Macías, tras una pancarta de la FSA en la que también marchaba la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. La parlamentaria no tenía duda de que «ahora es el momento, es lo que toca, en los últimos años ha habido un cambio importantísimo en la conciencia social de los asturianos y asturianas en cuanto a la cooficialidad, y es un momento histórico para el que apelamos al consenso y nos sumamos a la petición que hacía el presidente de l'Academia de la Llingua al PP de Asturias para que sean responsables. Y si no se lograra ahora vamos a seguir trabajando por ello», declaraba.

Ampliar La música de pandereteras y gaitas dio ánimo festivo a la marcha. Mario Rojas

Las otras formaciones de izquierda en la Junta también estuvieron presentes, con sus principales dirigentes como Ovidio Zapico, tras la pancarta de IU-Convocatoria por Asturies, y Covadonga Tomé, tras la de Somos Asturies. En la marcha, colectivos como el de familias 'Reciella' apostaban en labios de su portavoz Iris Díaz Trancho por «siguir afalando la reivindicación y falando nes cases, tresmitiendo l'asturianu a los nuestros fíos y fíes, que ye lo único que puede salvar l'idioma a la espera de que los políticos faigan dalgo por ello».

Por su parte la Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego, en palabras de su presidenta, Claudia Menéndez, denunciaba que «el profesoráu lleva 41 años na interinidá perpetua por imposibilidá de poder presentase a unes oposiciones, y namás la oficialidá podía traer la estabilización. Tolos años salen 300 vacantes, 300 persones que tienen de tar en condiciones de másima precariedá, mayormente en medies xornaes y asina ye imposible caltener la matrícula».

El grupo 6 Riales ponía la banda sonora final a una marcha que hacía notar su clamor y presión al debate que comenzará en pocos días en la Junta General.