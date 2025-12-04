Rafael Puyol: «Estamos en la era de la tecnología, pero también en la de la ética»

J. Sainz Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

Rafael Puyol, presidente de UNIR, ha sido el encargado de plantear a la mesa de debate de Futuro en Español cuestiones sobre cómo afecta la IA, por ejemplo, en la formación de los docentes: «Desgraciadamente nuestros profesores no tienen la formación para el uso de estas herramientas e incluso los alumnos tienen mayor destreza. Hay que concienciarles de que la herramienta va a resultar absolutamente fundamental para el desarrollo de su actividad».

Sobre financiación ha advertido: «Una universidad no va a ser capaz por sí sola de financiarse para dotarse de esa tecnología. Faltan planes para conseguir resultados útiles para todos. Las empresas tecnológicas podrían ayudarnos muchos en ese desarrollo».

Y sobre el uso ético de la IA: «Estamos avanzando, pero todavía nos queda un camino por recorrer para que la inteligencia artificial se use en condiciones imprescindibles. Estamos en la era de la tecnología, pero estamos también en la era de la ética».

También ha hablado de efectos psicológicos del uso de la IA e incluso medioambientales. Y se preguntó, finalmente, si algún día la IA tendrá empatía, si será creativa.

Sara Camacho, rectora Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), ha descrito una universidad eminentemente «de negocios» cuyos estudiantes están constantemente haciendo prácticas en empresas aplicando tecnologías avanzadas, con tutores virtuales y programas informáticos que dan soporte tecnológico. Y sobre las oportunidades y amenazas de la IA, ha dicho, es como el agro, «si encauzamos bien la cantidad justa de agua el riego irá bien, si no, puede ser un desastre».

Charles R. Arosa Carrera, rector Universidad de los Llanos (Colombia), una pequeña universidad pública dirigida a la ruralidad, ha puntualizado: «Estamos aquí hablando de los límites de la sensatez humana, de cómo utilizaremos esta tecnología. Ya hemos enfrentado antes otros grandes avances tecnológicos. La IA es una herramienta muy útil, pero sin la responsabilidad ética, será usada erróneamente. La responsabilidad de los que sabemos cómo usarla es la que debe generar esos parámetros. Y la tecnología, internet y la IA no deben convertirse en factores de discriminación sino tener acceso público».

César Augusto Cardoso, vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo (Perú), ha aportado al tema un matiz sociológico: «El capitalismo es un proceso continuo de avance tecnológico y destrucción creativa. Somos conscientes de que debemos implementar esta herramienta. La universidad debe ser la institución que empodere el conocimiento y los docentes deben estar capacitados para emplear las herramientas tencológicas. La IA es un instrumento creado por el hombre que debe contribuir a una nueva comunidad del aprendizaje, pero el ser humano debe ser el dueño de la IA y el último responsable de sus decisiones».

Natalia C. Álbarez, rectora Universidad Nacional de La Rioja (Argentina), ha afirmado: «Hay alumnos nativos digitales y manejan herramientas de la IA con mayor práctica que los docentes. La IA trae luces y sombras, apocalípticos e integrados. Es importante encontrar el punto medio. Pero si los estudiantes emplean mejor esas herramientas, los docentes deben manejar los criterios, no con prohibición de uso sino con acompañamiento para lograr mayor eficiencia».

Iván Méndez Velásquez, director de la DICyT de la Universidad de San Simón (Bolivia), por su parte, ha matizado: «Estamos ante un cambio de paradigma en el que los actores principales somos los docentes, obligados a salir de la zona de confort y enfrentar algo desconocido. Para profesores muy veteranos es más difícil y puede generar más rechazo y pretextos. Uno de los retos es dar soporte técnico, la capacitación, la parte ética y las alianzas estratégicas con otras universidades más desarrolladas en ese campo. Estamos en esa transición, asumiendo esos retos».

Y, por último, Jorge Luis Cáceres, rector de la Universidad Católica de Santa María (Perú), ha concluido: «La IA ya es parte de sistema universitario y no podemos excluirla. Es imprescindible en la formación universitaria siempre y cuando respete los derechos y libertades del ser humano. La universidad jamás va a dejar de ser humana, pero no por eso debe estar lejana de la tecnología. Hay que regularla, establecer los parámetros. Sin huir de la tecnología, la información humanística debe ser la base de la universidad».

Temas

Inteligencia artificial