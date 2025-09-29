San Diego Comic-Con Málaga cierra con lleno y el reto de mejorar los accesos y corregir las colas La afluencia masiva se repite en la última jornada en la que el presidente de la Junta se declara «satisfecho con este nuevo hito» con un impacto económico de 50 millones de euros

La última jornada de San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) dejó momentos irrepetibles. La presencia de Arnold Schwarzenegger fue el broche final a la repercusión de un evento que ha roto sus mejores previsiones con éxito absoluto de público: unas 120.000 personas han pasado estos cuatro días por el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma). También económico con un impacto en la ciudad de 50 millones de euros que han dejado no solo los amantes de la cultura pop de la provincia y Andalucía, sino también la legión de ese orgullo friki que han venido de toda Europa y Latinoamérica. Un ambiente extraordinario de aficionados entregados y con ganas de disfrute, que ha tenido también la sombra de un evento sobrepasado en sus previsiones que vivió momentos de colapso con interminables colas en las jornadas de mayor ocupación del fin de semana y muchas protestas de los asistentes. Un rodaje del que la organización ha tomado nota para ampliar los espacios la próxima edición que volverá a celebrarse a finales de septiembre de 2026.

El cierre del evento deparó ayer una jornada para todos los públicos con numerosas familias con niños -los pequeños entraban gratis-, muchas de ellas disfrazadas y compitiendo con los 'cosplayers' profesionales con los que intercambiaban piropos y se hacían fotos mutuas. Mucho talento y ganas de diversión entre los militantes de este mundo fandom que en Málaga ha mostrado todo su poder e influencia en los tiempos que corren. Un éxito evidente que también trajo ayer indeseadas y continuas colas en los accesos a los diferentes recintos de la Comic-Con, aunque en menor medida que el sábado.

Tras el colapso del día anterior, Grupo Kuo, empresa malagueña de la seguridad del evento, cambió este domingo la distribución de los accesos para minimizar las esperas. «Independientemente de cada espacio, para evitar las colas se está agilizando el acceso con diferentes vallas que marcan el camino y que ordenan a los asistentes para que no se aglomeren», explicó a SUR el jefe de operaciones de la empresa, Miguel García Corcolés, que informó que había 90 trabajadores de seguridad cada día de este evento.

No obstante, esto no impidió que personas con reserva se quedaran sin asistir a sus eventos. Fue el caso de Justo, gaditano que, a las puertas del 'Hall M', reclamaba no haber podido pasar al encuentro con Arnold Schwarzenegger, programado para las 11.00 horas. Había llegado a las nueve al exterior de la Comic-Con y hasta las once menos cinco no consiguió acceder y llegar hasta la zona de esta cita. Como él, un centenar de personas reclamaban este problema: «No puede ser que haya entrado gente sin reserva y nosotros no», denunciaban.

A preguntas de SUR, la organización de SDCCM argumento que «avisamos por correo electrónico a todos las personas con reserva que tenían que llegar con veinte minutos de antelación porque a partir de esa hora dejamos pasar a los que no tienen reserva. Tenemos 2.700 asientos para los que han reservado y 300 para los que no, por esa razón se ha llenado y ahora no pueden pasar; han llegado más tarde de lo establecido y ha pasado el resto de asistentes«, detallaron los trabajadores. No obstante, llegaron tarde a este punto por la espera en el acceso principal.

Mejorar para 2026

Entre los asistentes de la jornada de clausura, también «volvió» -como diría Schwarzenegger- el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que asistió a la charla de 'Terminator' y se dio un paseo por el pabellón de exposiciones, donde destacó la repercusión que ha tenido SDCCM y el «impacto económico de 50 millones», que supone un importante retorno para la inversión pública en el evento con la aportación de 2,4 millones de euros por parte del gobierno autonómico, a los que han sumado otros 800.000 euros del Ayuntamiento de Málaga.

El máximo mandatario andaluz también se refirió a las críticas de esta primera edición y abogó por «corregir posibles errores» para «evitar las colas» que han acompañado al desarrollo del evento. En este sentido, Moreno señaló que la organización ya está trabajando en ello y está diseñando «la del año que viene con más amplitud, con más superficie», con la idea de que «no solamente puedan venir más visitantes», sino que también «podamos movernos con más libertad a través de todo el recinto».

El presidente de la Junta achacó las largas esperas del público a que en esta edición inaugural se «han sobrepasado las previsiones», ya que el primer cálculo apuntó a una cifra de 60.000 asistentes y, finalmente, «se ha doblado en torno a 120.000, 125.000 visitantes». Una cifra que es precisamente la que se cita en San Diego tras medio siglo de historia, recordó el explicar el éxito fulgurante de esta primera edición europea en Málaga.

La jornada también trajo algunos momentos para disfrute del personal, como el 'workshop' que homenajeó a Francisco Ibáñez y en el que se anunció una próxima exposición inmersiva e itinerante por España de Mortadelo, Filemón y sus personajes más famosos en realidad aumentada. Y como cierre final, la presencia del director J.A. Bayona que llegó al Hall M procedente directamente del Festival de San Sebastián, donde ha ejercido los últimos días de presidente del jurado. El responsable de 'La sociedad de la nieve' recibió el premio de la Comic-Con, que agradeció compartiéndolo con el cine español y el público: «Hemos pasado de hacer películas de serie B a hacer las películas que realmente marcan el camino, así que este premio lo tomo como algo muy especial porque viene de vosotros que sois a quienes finalmente llega nuestro trabajo».