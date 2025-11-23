El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al Sporting se le terminan las excusas
Ismael González Arias, Isabel Fernández Alonso, Marigel Argüelles Tuñón, Zoraida Martínez Rodríguez, Marina Alonso Conde, María de Álvaro y Ernesto Burgos. Jesús Manuel Pardo

Serondaya premia las buenas artes de Las Salguerinas

El jurado ha valorado esta iniciativa que «consiguió cambiar la manera de vivir la Navidad» poniendo al frente el papel de las mujeres

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

Las Salguerinas son ya Premio Serondaya de Innovación Cultural 2025 en la categoría de Ciencias de la Cultura Humana. Lo son por haber logrado « ... cambiar la manera de vivir la Navidad dando un paso al frente» y poniendo en valor el papel que tuvieron históricamente las mujeres al «mantener unida a la familia en las fechas referidas, guardar las tradiciones gastronómicas y transmitir costumbres y valores ancestrales». Así lo valoró un jurado compuesto por Ernesto Burgos, Marina Alonso, María De Álvaro (Jefa de Contenidos de EL COMERCIO), Ismael González Arias y Marigel Argüelles.

