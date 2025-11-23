Serondaya premia las buenas artes de Las Salguerinas

Las Salguerinas son ya Premio Serondaya de Innovación Cultural 2025 en la categoría de Ciencias de la Cultura Humana. Lo son por haber logrado « ... cambiar la manera de vivir la Navidad dando un paso al frente» y poniendo en valor el papel que tuvieron históricamente las mujeres al «mantener unida a la familia en las fechas referidas, guardar las tradiciones gastronómicas y transmitir costumbres y valores ancestrales». Así lo valoró un jurado compuesto por Ernesto Burgos, Marina Alonso, María De Álvaro (Jefa de Contenidos de EL COMERCIO), Ismael González Arias y Marigel Argüelles.

Comenzaron su andadura en 2018 y, en unos pocos años, se han convertido en elemento indispensable de la cultura de Pillarno, en Castrillón, donde cada 24 de diciembre sus habitantes aguardan la llegada de estos personajes fantásticos ataviados con prendas que mezclan cuidadosamente fantasía y tradición. Vienen para entregar un regalo a los más pequeños y que sean ellos los que los repartan entre la gente mayor, haciéndoles protagonistas de este día y fomentando de esta manera el cuidado mutuo entre generaciones.

Detrás de esta iniciativa está el trabajo de varios vecinos de la villa que quisieron darle la vuelta a la circunstancia de que todos los personajes navideños fuesen hombres hasta la fecha. «Teníamos que crear unas figuras que fueran femeninas y que fueran ellas las protagonistas, sin ser la mujer de nadie», explica Constantino Menéndez, al frente de la asociación y quien se encarga, además, de confeccionar el vestuario. Pero el propósito no quedó ahí. «Esa idea se transformó en un proyecto de dinamización cultural, de turismo de la zona, porque en torno a esos personajes se generaron actividades intergeneracionales de ocio y culturales» durante todo el año que se dirigen principalmente a las personas mayores.

Las Salguerinas son seis mujeres que solo aparecen en Nochebuena y que durante el año no verás por el pueblo, «pues buscamos que sean personajes anónimos para mantener la magia entre los niños». Pero «salguerinas anónimas hay muchas», desvela Menéndez. «Ser salguerina es una manera de estar en el mundo», siempre que se viva con «respeto a los mayores, creyendo que hombres y mujeres son iguales, defendiendo la cooperación, creyendo que trabajar en equipo es mejor que hacerlo en solitario, consumiendo de manera responsable, cuidando la naturaleza y el entorno de los espacios comunes. Somos portadoras de la cultura tradicional y de la escucha de los mayores», resume. «Creo que, si nos dieron este premio, es precisamente por la autenticidad. Porque, hoy en día, se vende mucho lo de estar en el pueblo, lo rural, pero es un discurso vacío en muchas ocasiones», explica, «y en nuestro caso no lo es. Día a día, trabajamos para que el pueblo tenga las comodidades que se tienen en las ciudades y que aquí nos faltan. Decir que te gusta el pueblo está muy guapo, pero trabajar para que esté unido es lo que de verdad le da valor a este proyecto», tan mágico y especial, que dentro de un mes volverá a iluminar las calles de Pillarno.