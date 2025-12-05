Luis Bermejo, actor: «El teatro busca el presente, la verdad y la humanidad»

Es una obra sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras. Sus personajes son dos hombres que ... intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas». Así se presenta 'Los yugoslavos', un texto del Princesa de Asturias de las Letras Juan Mayorga que este sábado llega al Jovellanos con un reparto de lujo formado por Luis Bermejo, Javier Gutiérrez, Natalia Hernández y Alba Planas. Es el primero quien hace un parón en el rodaje de 'Los secretos de la cortesana' para hablar de este montaje.

–«Un delicado mapa emocional que explora con sutileza la fragilidad del lenguaje», dicen de la obra. ¿Qué dice usted?

–Creo que trata del poder transformador de las palabras. En esta obra somos buenos agentes semánticos.

–¿Y de los silencios? Muy importantes en Mayorga.

–Sí, en el teatro –al contrario de lo que sucede en la radio, no tanto en las series, quizá algo más en el cine– los silencios, las pausas tienen una narrativa propia, cuentan tanto como una palabra. Somos entonces agentes semánticos y de pausas, habitamos las atmósferas que plantea Juan en esta obra.

–Otra frase sobre la obra: «Un reparto profundamente humano».

–Qué bonito. Siempre hay que tener implicación emocional con lo que haces. En el teatro solo puedes hacerte soberano de esas palabras con la búsqueda absoluta del presente, de la verdad y la humanidad. Eso es lo que las obras exigen.

–«Deja más preguntas que respuestas». ¿A usted le pasa?

–Yo cada vez que hago esta función me sigo preguntando cosas. Es una obra muy poética y empieza con un planteamiento insólito. Las obras que hablan de lo insólito en lo cotidiano me imantan, me dejan prendido y en este caso es que un camarero le pide a un cliente que hable con su mujer porque según él presupone puede ayudarla a salir de la tristeza que la asola. La obra viaja por ese mapa, esa búsqueda, pero al final se va transformando todo en un gran poema y está lleno de grandes interrogantes. Me sigo preguntando qué le pasa a ellos, que es también lo que pasa en la vida, cuando a veces no sabes por qué asoma la tristeza y te desmonta el presente. Ese sería uno de los grandes interrogantes que plantea esta función.

–Ocurre en un bar. Un lugar muy especial.

–Los bares, como los conocíamos al menos, eran el corazón del barrio, de la ciudad, del pueblo. En este caso, Martín es un camarero también típico de ese bar, Juan lo prospecciona y dota a este camarero de mucha sabiduría, son los que conocen biografías e historias que pasan por sus manos, y vemos y escuchamos reflexionar, hacer un ejercicio de memoria de este camarero acerca de lo que es un bar.

–¿El destino después de la función exige un bar para analizarla?

–Hay lugares comunes y muy reconocibles. Todos los espectadores tienen su bar y conocen lo que les está contando ese camarero y todos estamos en un momento en el que la salud mental es un asunto a hablar. A Martín le perturba por qué su mujer no habla y el espectador asiste también a lo que le pasa a Gerardo y lo que le pasa a mi hija. El final es un epílogo brillante que da esperanza a este mundo. Esta obra habla de la tristeza, el dolor y la pena, pero para atravesarlos, para encontrar un mapa y salir de ahí.

–¿Cómo es su trajín de estar de rodaje y hacer la maleta e irse al teatro?

–Salgo ahora de un rodaje con gente muy joven y en el que coincido con mis compañeros de estudios, con Roberto Álamo, Willy Toledo, María Morales... Estoy encantado. Agotado también, estoy de gira con monólogo y luego hago 'Los yugoslavos', que es estar en casa, está mi amigo del alma Javi Gutiérrez. El sentimiento de facilidad es permanente. Es cansado, pero sarna con gusto no pica.

–'Los secretos de la cortesana'. Cuente lo que pueda.

–Poco puedo contar salvo que es la adaptación del best seller.

–Tiene una carrera muy equilibrada entre pantalla y teatro.

–La carrera de un actor no se trama a priori, te van saliendo proyectos y los vas cogiendo o no. Cuando empecé a dedicarme a esto, puse el acento en hacerlo con gente que tuviera buen rollo, porque las cosas son más gozosas.

–Está también en 'Anatomía de un instante', la serie del momento.

–Se está viendo mucho, sí. Viene al pelo en este tiempo que el rey emérito anda por ahí zascandileando. Celebro que tenga esa repercusión porque es necesario revisar la memoria y cuestionarnos qué pasó, cómo fue la transición, la monarquía... En qué momento estamos y en qué momento estábamos.

–¿Tiene algún proyecto por ahí que se pueda contar?

–Tengo proyectos de televisión muy interesantes y me han hecho una oferta para ir a trabajar al teatro en Buenos Aires. Ojalá salga adelante y pueda vivir esa experiencia que anhelo.