Luis Bermejo es uno de los actores de 'Los yugoslavos'. Javier Mantrana
'Los yugoslavos', en el Teatro Jovellanos de Gijón

Luis Bermejo, actor: «El teatro busca el presente, la verdad y la humanidad»

Luis Bermejo llega este sábado, 6 de diciembre, al Teatro Jovellanos de Gijón con Javier Gutiérrez en 'Los yugoslavos', una obra de Juan Mayorga

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:36

Comenta

Es una obra sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras. Sus personajes son dos hombres que ... intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas». Así se presenta 'Los yugoslavos', un texto del Princesa de Asturias de las Letras Juan Mayorga que este sábado llega al Jovellanos con un reparto de lujo formado por Luis Bermejo, Javier Gutiérrez, Natalia Hernández y Alba Planas. Es el primero quien hace un parón en el rodaje de 'Los secretos de la cortesana' para hablar de este montaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

