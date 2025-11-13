El Teatro Real, el más sostenible del mundo Gana el premio a la sostenibilidad en los International Opera Awards 2025, los Oscar de la lírica, que se han fallado en Atenas

Ya fue elegido en 2021 el mejor teatro del mundo por su programación, y ahora, cuatro años después, el Teatro Real se ha convertido en el más sostenible del mundo. El coliseo nacional ha ganado este jueves el International Opera Awards (los llamados Oscar de la lírica) en la categoría de Sostenibilidad, en reconocimiento a las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior de su edificio, «así como por su compromiso y esfuerzo continuado, a lo largo de los últimos años, para reducir su huella de carbono».

El anuncio ha tenido lugar en la ceremonia celebrada en la Opera Nacional de Grecia, en el Stavros Niarchos Hall, a unos kilómetros del centro de Atenas, donde Sofia Dimtsa, directora de asuntos corporativos y comunicación de PPC Group, ha hecho entrega del galardón a los representantes del Teatro Real: Justin Way, director de producción; Enrique Collell, secretario general; y Nuria Gallego, directora de infraestructuras y servicios generales.

El emblemático edificio de la plaza de Oriente fue el primero de su categoría en obtener un certificado de ahorro energético, gracias a una serie de medidas, cuyo colofón fue una azotea solar transitable pionera en España y que se inauguró el pasado mes de marzo. Esas innovaciones han sido fundamentales para el reconocimiento en los International Opera Awards.

«Este no es solo un reconocimiento a lo que hemos logrado, sino también una motivación para seguir adelante con aún más energía y compromiso, siendo un referente en sostenibilidad», ha afirmado Justin Way al recoger el premio, que ha agradecido en nombre de la institución y ha querido compartir con todos los teatros de ópera «ya que todos avanzamos tratando de construir un futuro mejor».

El Teatro Real comenzó en 2019 un decidido trabajo de optimización energética al que denominó Teatro Más Sostenible, cuyo objetivo era convertirse en un edificio de consumo energético casi nulo (NZBE, Nearly Zero Energy Building). Desde entonces se han llevado a cabo numerosas actuaciones en el exterior e interior del edificio en el marco del Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, financiado con los fondos Next Generation EU.

Finalistas potentes

Los finalistas en esta categoría eran, junto al Teatro Real, la Ópera de Wuppertal (Alemania), por la iniciativa Modular Stage Zero; la Ópera de Santa Fe (EEUU) por sus iniciativas medioambientales, que incluyen la instalación de un sistema de energía solar y la recogida de agua de lluvia para el riego; la Ópera Popular de Viena (Austria) por sus medidas para minimizar la huella ecológica, reducir el consumo de energía, disminuir residuos, reutilizar materiales e implantar prácticas sostenibles; el Festival de Longborough (Reino Unido) por seguir las directrices del Theatre Green Book y la Ópera de Leipzig (Alemania), por el proyecto Trajes Sostenibles.

Los International Opera Awards se crearon en 2012 por la revista británica 'Opera', y desde sus comienzos fueron considerados los Óscar del mundo de la ópera. Con ellos se quiere galardonar anualmente a los mejores en el mundo de la lírica (producciones, cantantes, directores, teatros, orquestas…), reconociendo así públicamente a sus protagonistas y apoyando la formación de nuevos talentos a través de becas financiadas con los beneficios obtenidos en la gala.

El Teatro Real fue reconocido como mejor compañía del mundo (el premio gordo de estos galardones) en la edición de 2021 y fue anfitrión de la gala de entrega de premios en 2022, en su primera celebración fuera de Londres.