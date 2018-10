Aitana se moja en la polémica de 'mariconez': «Yo he cambiado muchas canciones sin permiso» La catalana reveló que no está siguiendo la actual edición de 'Operación Triunfo' EUROPA PRESS Jueves, 18 octubre 2018, 00:15

'La tinta de mis ojos' es el título del primer libro de Aitana Ocaña, exconcursante de 'Operación Triunfo' y una de las voces que más han sonado durante este verano con su single 'Teléfono' y 'Lo Malo'. En el libro, que incluye pensamientos, sueños y dibujos de la cantante, Aitana abre una ventana a su mundo y explica cómo se ha sentido durante estos meses.

Durante la presentación, la finalista del concurso reveló que no está siguiendo la actual edición, pero sí se posicionó sobre la polémica de 'mariconez': «Yo he cambiado muchas canciones sin pedir permiso... Igual no debería haberlo hecho», dijo entre risas