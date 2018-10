'OT 2018': Las claves del conflicto con la Falange Noemí Galera y Manu Guix hablan con los concursantes de OT 2018. / EL COMERCIO Un comentario de Noemí Galera ha hecho estallar una nueva polémica CARLA COALLA Miércoles, 17 octubre 2018, 01:02

No ha sido una semana tranquila para la Academia de Operación Triunfo. Las polémicas se han sucedido desde que se decidiera que la palabra «mariconez», del tema Quédate en Madrid, de Mecano, fuese suprimida. No tardó en estallar la cantante y jurado del 'talent show', Ana Torroja, muy indignada con aquellos que querían modificar su archiconocida canción. Pero eso era solo la punta del iceberg. La verdadera polémica que ha hecho que Twitter crease incluso un hagstag ha tenido como protagonista a Noemí Galera, directora de la Academia de OT 2018.

Todo ha comenzado cuando Dave, uno de los concusantes, ha dicho «yo me he cagado en la Falange». La directora, entonces, ha añadido: «En esos también me cago yo. Y si no, que vengan». Unas declaraciones que han provocado la reacción de la Falange Española de las JONS, que ha recibido las disculpas de Televisión Española a través de un mail por el «comentario desafortunado», aunque lo han considerado «insuficiente».

Twitter no ha tardado en reaccionar, rechazando las medidas tomadas por TVE1 con la creación del hasgtag #yotambiénmecagoenlafalange, al que han acompañado todo tipo de relatos sobre las vidas que se vieron truncadas. Los tuiteros han denunciado que la televisión pública se posicione así, llegando a hacer un paralelismo al imaginar la situación de que la televisión alemana se disculpase con los seguidores de Hitler. Eso sí, no han faltado los chascarrillos que siempre acompañan a Twitter como el de un 'diostuitero' que alegaba que «al menos mientras tanto no os cagáis en mí».