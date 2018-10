Operación Triunfo 2018: Alba y Natalia, protagonistas de la próxima gala Las dos concursantes defenderán juntas el tema 'Toxic' de Britney Spears CARLA COALLA Viernes, 12 octubre 2018, 09:50

Damion y Joan Garrido se jugarán la esxpulsión de la Academia de Operación Triunfo esta semana. Ambos resultaron nominados en la gala 3 por dos actuaciones que no convencieron al jurado. Después de que los profesores salvaran a Miki y de que los concusantes defendiesen el derecho de Dave de seguir con su formación, ahora la audiencia tendrá que decidir quién tiene que salir el próximo miércoles. Para reivindiar su permanencia en la Academia, Damion ha elegido el tema 'Give me love' de Ed Sheeran, mientras Joan Garrido ha apostado por 'Bed I made' de Allen Stone.

Pero la que sin duda va a ser una de las actuaciones más esperadas de la gala es la de Alba Reche y Natalia. Ambas, convertidas en protagonistas de una gran revolución en las redes sociales, cantarán el tema 'Toxic' de Britney Spears. ¿Saltarán chispas?

Después de que Julia se convirtiera en favorita tras su actuación en solitario, esta semana les toca el turno a Famous, con 'Take me to church', de Hozier, y a Noelia, con 'La Tormenta', de Pastora Soler. Esta última podría recuperar el título de favorita que ya sostuvo en la gala 1.

El guiño más simpático lo protagonizarán Marta y Marilia pues, como si de sus 'alter ego' se tratara, defenderán un tema de Ella Baila Sola, 'Lo echamos a suertes'. Julia y Dave, por otro lado, interpretarán 'Vivir', de Estopa y Rozalen. Carlos y Sabela, 'Estrella polar', de Pereza. Mientras que la actuación grupal será con el tema 'I am what I am', de Gloria Gaynor.