Operación Triunfo 2018: Julia también estará sola... ¿caramelo envenenado? Dave o África. Uno de los dos tendrá que decir adiós CARLA COALLA Miércoles, 10 octubre 2018, 11:33

Pocas horas faltan para que el público decida quién quiere que continúe su formación en la Academia de Operación Triunfo 2018, Dave o África. Ambos se enfrentan al escrutinio del respetable con sus primeras actuaciones en solitario. Mientras Dave ha optado por 'Rock and roll bumerang', de Miguel Ríos, África ha confiado en el tema 'God is a woman', de Ariadna Grande. No serán los únicos que pisen el escenario solos. También Julia se enfrenta a este reto por primera vez con el tema 'Born this way' de Lady Gaga. ¿Será su ocasión para brillar? ¿O, por el contrario, se verá sobrepasada? Lo veremos esta noche.

La canción de la actuación grupal de apertura de esta gala 3 será 'Viva la vida', de Coldplay, toda una declaración de intenciones.

En lo que se refiere al resto de temas que podremos disfrutar hoy en directo en Televisión Española, encontramos que: Carlos y María cantarán 'Contigo', de El Canto del Loco; Famous y Noelia, 'What a fool believes', de The Doobie Brothers; Miki y Joan, 'Friday I'm in love', de The Cure; Sabela y Marilia, 'Cómo quieres que te quiera', de Rosario Flores; Marta y Alba, 'Just give me a reason', de Pink y Nate Rues; y Natalia y Damion, 'Lo siento', de Beret.

La tercera gala de Operación Triunfo 2018 también contará con la visita de excepción de Blas Cantó, que está arrasando con 'Complicado', su nuevo disco.