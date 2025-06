Antena 3 consolida su reinado en mayo ampliando distancias con sus rivales

J. Moreno Lunes, 2 de junio 2025, 00:03 Comenta Compartir

No es noticia que Antena 3 sea la televisión más vista del país, sin embargo, mayo ha dejado un gran sabor de boca en la cadena de San Sebastián de los Reyes. La de Atresmedia cerró el mes con un 13,3% de 'share', subiendo ocho décimas respecto a abril y marcando su mejor periodo mensual de la temporada. La hegemonía del canal se sigue construyendo con sus formatos de entretenimiento, como 'El hormiguero', 'Tu cara me suena', 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte', que copan las emisiones más vistas, con permiso de Eurovisión y los eventos deportivos.Respecto al programa presentado por Pablo Motos, sigue ganando a su principal rival, 'La revuelta' de David Broncano en La 1. En concreto, 'El hormiguero' marcó su mejor mes del año al cerrar con una media de 1.938.000 espectadores y un 15,4% de 'share', por lo que vence por 4,1 puntos y más de medio millón de diferencia a su principal rival. Es la mayor distancia histórica entre ambos formatos desde que compiten en la misma franja horaria desde septiembre de 2024. La entrevista al expresidente del Gobierno Felipe González fue la más vista este mes en el espacio de Antena 3 (2.303.000 seguidores y un 18,4%).

Sin embargo, el interés por las audiencias del mes estaba puesto especialmente en la franja de tarde ante el estreno -ya fallido- de 'La familia de la tele' en La 1. La llegada del programa presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua no ha afectado a Antena 3 ni tampoco a 'Y ahora Sonsoles', el magacín que presenta la periodista Sonsoles Ónega en la principal cadena de Atresmedia. De hecho, todo lo contrario. Finalizó con una media del 10,9% y 789.000 espectadores, lo que implicó una subida de seis décimas respecto a abril y su mejor marca mensual en casi un año, desde junio de 2024.En 'prime time', destacó los datos de 'Tu cara me suena', más propios de otra época: con un promedio de 1.735.000 espectadores y un 21% de 'share' en mayo. Sin embargo, Antena 3 no acertó con su última apuesta en entretenimiento para la noche de los miércoles, ('Traitors'), que marcó un 7,6% en su última entrega. A diario también resalta el dato del serial 'Sueños de libertad' (13,7% y 1.203.000). Además, 'Antena 3 Noticias' son las más vistas (19% y 1.824.000).La 1 crece en un añoPese al traspiés del estreno de 'La familia de la tele', con audiencias que rondan el 6-7% de cuota, La 1 consolidó su segunda posición con un 10,4% en mayo y volvió a ganar a Telecinco en la particular pugna que mantienen ambas cadenas por la segunda posición. Este dato supone una ligera caída con respecto a abril (dos décimas), si bien el canal público es el que más crece si lo comparamos con el mismo mes del año pasado (9,1%).

El primer canal ha tenido grandes aciertos en su franja de 'prime time', donde destacan el exitoso debut de Andreu Buenafuente con 'Futuro imperfecto' (12,7% y 1.195.000) o el concurso 'The floor' con Chenoa, líder en la noche del miércoles (11,9% y 1.049.000). Además, las series vespertinas siguen con grandes números: 'La promesa' obtuvo en el mes una media de 14,4% y 1.012.000, mientras que 'Valle Salvaje' marcó 10,3%y 788.000 espectadores. En la franja matinal, La 1 también mejoró sus números con la llegada de Javier Ruiz, junto a Adela González, a 'Mañaneros 360' (11,5%).

Por otra parte, el canal público presume de tener las emisiones más vista del mes, como la final de la Champions entre Paris Saint-Germain e Inter de Milán (26,3% y 2,6 millones de espectadores); o la final del Festival de Eurovisión que logró 5.884.000 seguidores y un 50,1% de cuota. En tercer lugar se quedó Telecinco, que tuvo que conformarse con un 9,8% de cuota de pantalla en mayo, su peor registro mensual desde febrero. Vuelve a caer por debajo del doble dígito. No obstante, sigue mandando con 'Supervivientes', especialmente en la noche de los jueves, cuya gala promedia un 20,2% de cuota y 1.380.000 espectadores. También obtienen buenos datos el espacio de corazón '¡De viernes!' (11,2%) o, por la mañana, 'El programa de Ana Rosa' (13,8%) y 'Vamos a ver'.(13,4%).

En la parte baja de la tabla, La Sexta (6,5%) gana a Cuatro (5,9%) y La 2 anota un 2,9%. Energy (2,5%) es la cadena temática de TDT líder. El consumo de tele en mayo es de 162 minutos por persona al día, con la suma del lineal y el diferido, igual que en abril.