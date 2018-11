La asturiana Lara Álvarez habla de su proyecto empresarial en 'Pasapalabra' Lara Álvarez se mete en el mundo de la moda. / Instagram de Lara Álvarez En su visita a Pasapalabra, Christian Gálvez ha aprovechado para elogiar a la presentadora de 'Gran Hermano VIP' CARLA COALLA Jueves, 29 noviembre 2018, 22:40

«Es la marca de ropa que tengo. Una aventura que me lancé a hacer hace dos años, con un equipo que tengo fantástico, tengo la logística allí en Gijón, bajo el lema 'keep it simple', 'hazlo fácil, hazlo sencillo'. Es para una mujer dinámica, atrevida, que siempre va cómoda pero sin perder el estilo. Estoy muy contenta, muy agradecida por la acogida y gracias por mencionarlo porque me ayuda mucho». Así lo ha descrito Lara Álvarez, la asturiana que estos días se encuentra al lado de su paisano, Fran González, en el programa 'Pasapalabra'.

Ha sido gracias a una sincera y amable introducción de Christian Gálvez, el presentador de 'Pasapalabra', cuando Lara Álvarez ha aprovechado para promocionar la marca de ropa con sede en Gijón que tiene en marcha. Además, la asturiana se ha lanzado a abrazar al presentador del concurso tras advertirle: «Espera porque en el programa anterior me quedé con ganas de hacer esto». Ambos se han fundido en un sentido abrazo que el público ha acompañado de una ovación muy entrañable.

En lo que respecta a los concursantes de 'Pasapalabra', Fer ha vuelto a repetir tarde en la silla del equipo azul tras vencer el reto inicial, aunque de nuevo ha tenido que claudicar frente a Fran González, que la semana que mañana volverá a ocupar la silla del equipo naranja. El asturiano se ha quedado a tres palabras del bote, pero un fallo ha hecho que tenga que renunciar de nuevo al codiciado premio.