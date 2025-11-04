El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Escena de 'Los Domingos' BC

Cine español

Crítica de televisión ·

Los titiriteros acumulan, según datos de Digital i, más de cincuenta millones de visionados entre enero y septiembre en Netflix, Amazon y HBO Max

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

El cine español se ve más que nunca. Esta frase puede herir sensibilidades, aunque debería de ser al contrario. Ha calado en cierto ámbito de ... la sociedad la idea de que «los de la farándula» viven de subvenciones, cuando el sector audiovisual 'made in Spain', en eterna crisis, recibe una ayuda institucional irrisoria en comparación a otras latitudes. El cine estadounidense se lleva la palma. Lo que leen. A pesar de estar demonizado por un sector de a población autóctona, el cine español sobrevive y extiende nuestra cultura por festivales internacionales y salas de todo el planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  5. 5 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora
  6. 6 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  7. 7 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Sporting de Gijón - Las Palmas: un empate inteligente
  8. 8

    Nuevos frentes en la educación asturiana, huelga incluida
  9. 9 El TSJA exige una solución definitiva para «el olor a cadáver» en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
  10. 10 El Sporting, a la espera de la Oficina de Patentes y Marcas para validar el escudo de la tercera equipación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cine español

Cine español