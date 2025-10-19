El conductor de 'Cifras y letras' celebra el reciente bote del concurso y afirma que su secreto es «ser yo mismo, sin impostar»

Rosa Palo Domingo, 19 de octubre 2025, 00:28 Comenta Compartir

Para no tener claro lo que quería estudiar («iba a hacer Arquitectura, pero a última hora me decanté por irme a Madrid a hacer periodismo un poco a la locura»), a Aitor Albizua no le ha ido nada mal en la profesión. Curtido en la cadena SER, tras su paso por ETB el vizcaíno desembarcó en TVE, donde presenta 'Cifras y letras', un programa que triunfa en un horario en el que hay una lucha encarnizada por la audiencia. Albizua es el orgulloso conductor de un concurso al que aporta naturalidad y cercanía, pero también es un profesional versátil capaz de presentar las posgalas del Benidorm Fest, «o directamente las galas, por qué no». Ahí queda eso.

-¿Es de aperitivo fijo los domingos o va probando cosas nuevas?

-No, yo soy de aperitivo fijo y muy tradicional: mi chacolí con una gilda. Y tiene que ser una gilda clásica y básica, de anchoílla, piparra y aceituna.

-Es que la gilda es un valor seguro, como 'Cifras y letras'. ¿Dónde cree que radica el éxito del programa?

-Que es accesible a un público muy amplio, de todo tipo de perfiles. Y que te pones a verlo y a participar, porque es muy asequible, y se pasa rapidísimo: para cuando te das cuenta, te has comido el programa.

-¿Y el suyo como presentador?

-Pues me encantaría saberlo. Yo he tenido la oportunidad de aprender haciendo porque no he hecho un máster de televisión, sino que empecé directamente presentando, así que la única manera de poder enfrentarme a esas primeras situaciones y a las que han ido viniendo ha sido siendo yo mismo, no impostando ni haciéndome pasar por otro presentador. Yo abogo por la naturalidad, por mostrarme lo más cercano a lo que soy. Y eso conecta con el público. Espero que siga así.

-¿Se atrevería a concursar en 'Cifras y letras'?

-Hombre, atreverme sí. Otra cosa es que hiciera un buen papel, porque los concursantes tienen un mérito de la leche: es cierto que no es lo mismo concursar desde casa que desde el plató, porque en el plató tienes muchas variantes circunstanciales del momento: que si las cámaras, que si no mires allí, que si los nervios, que si el miedo al ridículo… todo eso creo que me afectaría. Las pocas veces que he ido a algún concurso me he bloqueado tanto que he sufrido ese síndrome del concursante que casi se queda en blanco en el plató.

-La semana pasada dieron el bote. ¡Vaya subidón!

-Sí, porque es dificilísimo llevárselo. Diego, el concursante que lo ha conseguido, llevaba mucho tiempo queriendo venir a 'Cifras y letras'. Al final lo consiguió, y ha estado en bastantes programas en los que ha demostrado su habilidad con el cálculo y con las palabras, y con un sentido del humor muy guay. Fue muy emocionante porque, sintiéndonos cercanos a todos los concursantes, Diego ha sido una persona muy especial.

-¿Cómo lleva las críticas?

-Evidentemente, para la gente que hacemos pantalla encajar las críticas es un trabajo que hay que hacer. Lo que no encajo de ninguna manera es el insulto. Hemos llegado a un momento en la política, en la sociedad, en las redes, en la tele, donde esa normalización del insulto nos está llevando a una bajeza impresionante en la que no somos conscientes de lo que provoca en la otra persona.

-Se lo pregunto por las que recibió 'La familia de la tele'.

-En ese caso fue algo exagerado, completamente sobredimensionado. Sí es cierto que me costó mis días de pasarlo mal, y más cuando el proyecto o no era lo que tú pensabas o no terminaba de funcionar como esperabas. Lo que pasa es que, al final, las piezas no encajaron; ahí hubo algo que no terminó de cuajar. Pero ¿cuántos proyectos hay en la televisión que no funcionan? Es verdad que algunos con más ruido que otros, pero bueno, ahí está.

-Presenta las posgalas del Benidorm Fest. Se nota que lo disfruta.

-Es que, si algo te gusta, lo disfrutas y te metes de lleno, y eso también se transmite. Además, a veces parece que solo puedes hacer una cosa, pero no: somos profesionales versátiles que hacemos lo que la cadena decide, y en formatos como el Benidorm Fest hay más espacio para la creatividad y para desplegar las alas. Yo lo disfruto muchísimo.

-RTVE resolvió que España no estaría en Eurovisión mientras participara Israel, y usted apoyó esa medida. Ahora, tras el acuerdo de paz, ¿sigue pensando igual?

-Yo no soy la persona que toma la decisión, pero, evidentemente, como ciudadano tengo una opinión personal, y creo que Israel no debería estar participando desde hace tiempo porque empaña la razón de ser real de Eurovisión. En este caso, RTVE tiene que ser firme porque, aunque el momento esté en evolución, ese acuerdo no quita para que se haya producido un genocidio, no borra ni blanquea las actuaciones de Israel. Yo apoyo esa decisión simplemente por coherencia, por dignidad y humanidad.