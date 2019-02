El Hormiguero El zasca de David Bustamante a la prensa: «Si salgo enfadado, será por algo» David Bustamante visita 'El Hormiguero'. / Antena 3 El artista ha presentado su nuevo disco, 'Héroes en tiempos de guerra' CARLA COALLA Lunes, 11 febrero 2019, 23:06

«Ahora estoy muy tranquilo, así que no quiero sacar la estaca. Han sido dos años de persecución desmedida pero bueno, ahora estamos en un momento dulce. Ahora tengo un equilibrio maravilloso en lo personal y en lo profesional y es lo que quiero. Como no me gusta meterme con nadie, me gustan también que me dejen tranquilo, que es lo que quiero. Hay dos vidas paralelas que se juntan en ciertos puntos, mi profesión y mi vida. Me gusta mi tranquilidad y que no me anden molestando, como al resto de la gente. Si todos los días te están diciendo cosas que te hieren, lo normal es que pongas mala cara. Pero vamos, los que me conocéis, sabéis que yo soy una persona que siempre estoy sonriendo. Si salgo enfadado, será por algo. No es que me haya cambiado el carácter». Así ha sido el alegato de David Bustamante, que ha reivindicado el hecho de que «somos dos personas que se quieren, que siempre vamos a ser familia y que somos los papás de una niña, que eso es lo más importante».

Con estas palabras ha zanjado David Bustamante cualquier mención a su ruptura con Paula Echevarría, así como a los meses que tras la separación y divorcio tuvieron que soportar y que acabaron con la imagen del artista algo dañada. De hecho, hubo varios episodios en los que el cántabro se llegó a enfrentar a la prensa ante la vorágine de informaciones sobre la ruptura matrimonial. Así se lo ha hecho saber a Pablo Motos a su paso por 'El Hormiguero', haciendo un guiño final a su exmujer: «Cuando venga le preguntas a ella».

David Bustamante ha presentado su disco 'Héroes en tiempos de guerra' en 'El Hormiguero', donde le ha confesado a Pablo Motos que su single, 'Héroes', está inspirado en una historia real:«Era un hombre mayor que todos los días iba a ver a su mujer, enferma con alzheimer, a pesar de que ella no lo recordaba. Cuando le preguntaban por qué seguía yendo si ya lo conocía él siempre respondía lo mismo: Ella no sabe quién soy yo, pero yo si sé quién es ella». Además, ha entrado por la puerta grande en el Club Platino, pues el artista ha cumplido las quince visitas al programa, en lugar de las diez con las que suelen ser recompensados los invitados.