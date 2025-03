Edurne: «Me gusta dar visibilidad al talento y la cultura»

Julián Alía Madrid Martes, 8 de septiembre 2020, 00:24 | Actualizado 19:31h. Comenta Compartir

Edurne (Madrid, 34 años) suma un nuevo 'talent' a su lista personal de programas. La cantante, que se dio a conocer en la cuarta edición de 'Operación Triunfo', que acabó segunda en 'Más que baile' (Telecinco) y que ganó la tercera edición de 'Tu cara me suena' (Antena 3), llevaba desde 2016 ejerciendo como jurado en 'Got Talent', y desde ayer en 'Idol Kids', pero ahora, da el salto a presentadora con otro formato de esta rama. Se trata de 'Fam Jam, ¡Baila en familia!', un nuevo programa de Disney Channel, que llegará este otoño, en el que representantes de 12 familias con algún miembro entre los 7 y los 12 años compiten por ser los mejores bailarines.

–¿Cómo le llegó la propuesta?

–Con la productora estoy haciendo otros programas de televisión, y pensaron en mí porque siempre me ha gustado mucho Disney y me encanta el rollo familiar y el baile. Y yo aluciné, claro. Me encantó la idea y tengo muchas ganas de empezar a grabar y de descubrir talento, que siempre es una maravilla, sobre todo en los más pequeños.

–¿Había visto el formato original?

–Sí, y es la bomba. Ya no es descubrir que un niño, un padre o una abuela bailan, sino juntarlos a todos y que entre ellos hagan un grupo de baile. Es algo que nunca se había hecho aquí en España, y siempre me entra a mí la duda de si tendremos familias que sean chulas y tengan ese arte. Todavía no he podido ver mucho, pero creo que lo que viene es espectacular. Vamos a tener familias muy buenas.

–¿Qué equipo se hubiese llevado si tuviese que concursar?

–¡Uh! Me encantaría participar con mis abuelos. Yo creo que el tándem nieto-abuelo es muy potente, y creo que mi hermano también se uniría. Mis padres son más vergonzosos, pero a mis abuelos me los llevaría.

–¿Deja a David (de Gea) fuera de la convocatoria, entonces?

–Sí, porque estará jugando, y poco tiempo tendría para bailar (risas).

LAS FRASES: Bailar en familia. «Mis padres son más vergonzosos y David tiene que entrenar, pero me llevaría a mis abuelos al concurso»

Doble faceta. «Mi prioridad es la música pero si lo puedo compaginar con la tele lo haré; me siento muy cómoda»

–Este año ha sacado disco ('Catarsis'). Su irrupción en el mundo de la tele no aparca su vinculación con la música, ¿no?

–No, no. Siempre que se pueda complementar, yo estaré feliz. Es cierto que mi prioridad es la música y que va a estar presente siempre, pero si la puedo compaginar con otras cosas, lo haré. He descubierto que la tele es un medio en el que me siento muy cómoda, en el que me lo paso muy bien, y, encima, en el que tengo la suerte de formar parte de programas que son impresionantes, así que estoy muy feliz.

–Acostumbrada a hacer de juez, ¿cómo ve el salto a presentadora?

–Bueno, es retomar una faceta que ya hice en 'Todo va bien' (Cuatro), mi primer proyecto televisivo un poco más potente, ya no como concursante, sino llevando un programa en sí. Tenía muchas ganas de volver a presentar. Las últimas veces he hecho más de jurado, que también me encanta, pero presentar es como que te quitas esa presión de tener que decidir y demás. Me apetece ser un poco maestra de ceremonias y que sean otros los que se encargan de decir si los concursantes pasan o no. Y más en un programa como 'Fam Jam', que es energía pura, talento y que es superdivertido.

–¿Diría que lo disfruta más?

–Lo disfruto por igual, pero son dos cosas totalmente diferentes. Al principio, a mí me costó muchísimo ser jurado, sobre todo a la hora de decir que no. Es lo peor, pero creo que he cogido una dinámica en la que siempre intento ser lo más sincera posible, con todo el cariño del mundo, decirles que no de una manera constructiva… Y a la hora de presentar, noto que estoy un poco más tranquila, pero disfruto las dos.

–Ha formado parte de varios programas de TV, sobre todo 'talents'. ¿Qué tiene ese tipo de formato que tanto le llama?

–El poder mostrar tu talento. Yo creo que van pasando los años y es importante tener programas en los que la gente sea capaz de hacerlo. Que tengan esa visibilidad y que alguien les pueda dar una oportunidad es fundamental. Hoy en día parece que te escuchan menos y que tienes menos oportunidades, así que todo lo que sea dar visibilidad al talento y la cultura, me gusta. Que no falten nunca, por favor.

–¿Y eso lo va a conseguir este nuevo programa?

–Por supuesto. Y el poder tener ese recuerdo tan bonito el día de mañana. Esa experiencia que te puede aportar un programa como 'Fam Jam', que no hay otro en España, es preciosa, sobre todo para los niños. Y que todos puedan mostrar ese talento, que a lo mejor pensamos que solo baila el niño, y de repente descubres que ese arte viene de la abuela.