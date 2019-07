Los estrenos de series del mes de julio de 2019 Un fotograma de 'The Boys'. 'La voz más alta (The Loudest Voice)', 'The Unsettling', 'Otra vida' y 'The Boys' son las novedades más reseñables en un mes en el que regresan clásicos como 'Stranger Things', 'La casa de papel' y 'Orange Is The New Black' IKER CORTÉS Madrid Lunes, 1 julio 2019, 19:23

La llegada del verano suele ser un buen momento para ponerse al día. El número de estrenos seriéfilos desciende y uno puede echar mano de aquellas producciones que no ha visto por falta de tiempo. Y este mes de julio no es una excepción. Pocas novedades hay realmente reseñables. Destacan, eso sí, los regresos de series aclamadas. Para empezar, este jueves Netflix cuelga la tercera temporada de 'Stranger Things'. Esta nueva entrega está ambientada en el verano del 85 y arranca justo el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Tampoco podemos olvidarnos de 'La casa de papel'. La serie española, convertida ya en todo un fenómeno internacional, estrena su tercera temporada en Netflix el próximo 19 de julio y lo hace incorporando a su reparto a Najwa Nimri, Fernando Cayo o Rodrigo de la Serna. Finalmente, antes de que acabe el mes llegará a la parrilla de Movistar -la televisión de Telefónica adquirió sus derechos hace ya años- la nueva temporada de 'Orange Is The New Black', la séptima ya. Será el 27 de julio, un día después de que se estrene en Netflix.

Movistar Series, 1 de julio La voz más alta (The Loudest Voice)

Protagoniza esta miniserie de siete capítulos el desaparecido Russell Crowe, que aquí da vida a Roger Ailes, quien fuera director ejecutivo de Fox News. Ailes fue clave para los gobiernos conservadores de Nixon, Reagan y Bush y fue el artífice de un modelo nuevo para contar la política en televisión. La serie se centra en los años de la pasada época, en los que Ailes se convirtió en una de las voces más importantes del Partido Republicano. Las acusaciones de acoso sexual pusieron fin a su carrera en Fox News. Junto a Crowe participan en la serie Naomi Watts -interpreta a la presentadora de 'Fox & Friends' que inició la batalla legal contra los abusos sexuales-, Seth MacFarlane, Sienna Miller, Josh Charles y Simon McBurney.

Syfy, 10 de julio Beowulf

'Juego de tronos' ha supuesto un antes y un después en la ficción televisiva. La fantasía épica medieval apenas había tenido su reflejo en la pequeña pantalla pero, a rebufo de la producción de la HBO, han surgido varias series que tratan de seguir su senda. Una de ellas es 'Beowulf'. Basada en un poéma épico anglosajón, de autor anónimo, escrito entre entre el siglo VIII y el XI, relata las andanzas de este héroe gauta. En la serie Beowulf (Kieran Bew) regresa a su tierra tras muchos años fuera para despedirse del líder de su pueblo, pero con su llegada se desata la violencia. La ficción está creada por James Dormer, Tim Haines y Katie Newman y consta de 13 episodios. William Hurt será Hrothgar, David Harewood interpretará al guerrero Scorann y Joanne Whalley será el Rhein.

HBO, 15 de julio The Unsettling

'The Unsettling' es un drama sobrenatural que comienza justo cuando Becca (Holly Taylor), una joven de 16 años, es trasladada a su nuevo hogar de adopción. Allí, sus hermanos adoptivos le hacen la vida difícil, así que ella trata de mantenerse al margen. La historia se desmadrará cuando a su alrededor comiencen a suceder cosas extrañas. ¿Quién o qué es el responsable de todo ello? Será la pregunta a la que la muchacha trate de dar respuesta.

Netflix, 25 de julio Otra vida

Nueva serie de ciencia ficción para la plataforma de Redd Hastings. La protagoniza Katee Sackhoff, que da vida a la astronauta Niko Breckinridge. Ella, junto a su joven tripulación, afrontarán un gran peligro durante una peligrosa misión para explorar el origen extraterrestre de un artefacto.

Amazon Prime Video, 26 de julio The Boys

Amazon Prime Video está echando el resto promocionando 'The Boys', la no tan atípica serie de superhéroes -uno no puede evitar pensar en 'Kick-Ass'- que la plataforma estrenará el 26 de julio y de la que ya se ha podido ver un tráiler bruto y bastante gore. Basada en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie ha sido desarrollada por Eric Kripke, Evan Goldberg y Seth Rogen y trata de dar respuesta a una pregunta: ¿Qué sucedería si superhéroes abusaran de sus poderes en lugar de utilizarlos para hacer el bien?