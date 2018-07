El ovetense Fran González vuelve a 'Pasapalabra': «Todos los días intento aprender alguna cosilla»

Fran González, el concursante asturiano de 'Pasapalabra'. :: E. C.

«Tuve que ausentarme del concurso porque mi padre enfermó, pero ya está mejor», asegura

Francisco José González Arias, Fran, se ha convertido en el concursante más carismático de 'Pasapalabra' (20 horas, Telecinco). Este ovetense de la quinta del 89, que vive en Colloto desde hace 17 años, recibe a diario mensajes de apoyo y preguntas acerca de su vuelta al concurso, tras anunciarse hace dos meses que debía ausentarse «por problemas familiares». Volverá a la competición este jueves en el que será su programa número 49.

-Telecinco ya anuncia su regreso a 'Pasapalabra'. ¿Todo bien?

-Sí, por suerte. Me tuve que ausentar porque mi padre se puso malito por un enfisema pulmonar. Por suerte se lo pillaron a tiempo y se recupera muy bien.

-¿Vuelve motivado?

-Regreso con mucha ilusión, a ver si sale bien. Me lo paso muy bien en las grabaciones; eso es lo que más me importa: disfrutarlo.

-¿Ve el rosco alcanzable?

-Completarlo es muy difícil, lo normal habiendo tantísimo dinero en juego. Siempre hay alguna definición muy complicada. Para llevárselo hay que tener también un poco de suerte.

-¿Cómo se entrena?

-Veo diariamente el programa tratando de resolverlo sin mirar al rosco. Eso es importante, ya que durante la grabación no tenemos referencia visual de las letras ni del tiempo. Antes de empezar a concursar, estuve dos años y medio preparándome. Me hice todos los roscos de la web, me apunté las palabras 'chunguillas' y las que no conocía y estudié alguna cosilla. Tengo una base de datos de vocablos y cosas raritas que pueden caer, pero el conocimiento es tan ingente que uno puede pillar una chifladura si aspira a saberlo todo.

-¿Le ha parecido que sus contrincantes tenían pruebas más fáciles?

-En el momento, me centro en mi rosco gracias a que soy capaz de aislarme y ya con esto tengo bastante (Ríe). Sí que cuando se emite valoro quién lo tuvo un pelín más fácil. A veces soy yo y a veces no. En el estudio aprovecho los recuentos para saber qué está pasando. Es ahí cuando entra en juego la estrategia.

-Le tocó competir con pesos pesados: Aurora, Sebastian y Rosa. ¿Cómo son?

-Unos concursantes excepcionales. Cada uno con su táctica. Rosa es más impulsiva, arriesgaba más en la primera vuelta, mientras que Aurora y Sebastian son más estrategas.

-¿Ha vuelto a coger un serrucho?

-(Ríe). Era la última palabra que me quedaba para completar el juego y no la dije. Christian me preguntó por un instrumento de carpintería con dientes y yo entendí 'hacha con', en lugar de 'hecha con'. La descarté de primeras y no fue hasta que la volví a escuchar, ya fuera de tiempo, que la supe. Mecachis en la mar. (Ríe).

-¿Es consciente del cariño que le profesan los telespectadores?

-Estoy encantado. El cariño de la gente lo siento y lo agradezco. Por la calle, me dicen que me siguen y que lo hago muy bien, y a Facebook me escribe a diario gente de toda España por lo mismo.

-¿Cómo un estudiante de Biología se aficionó tanto a las letras?

-Me gusta leer desde siempre. Aprendí a hacerlo con tres años. Me apunto las palabras que no conozco en una libreta e intento aprendérmelas. Me gusta conocer vocablos nuevos, trato de aprender todos los días alguna cosilla.

-¿Algún invitado que recuerde con especial cariño?

-Hablo con ellos lo primero para tranquilizarles. Les digo siempre lo mismo, que estamos para pasarlo bien y hacerlo lo mejor posible. Así les quito un poquitín de presión. Entiendo que para ellos también es difícil. Hay a quien le puede dar vergüenza fallar porque las redes sociales las incendia el diablo... No me podría quedar solo con una persona, pero sí que me cayó muy bien Joaquín Prat.

-¿Qué tal con el equipo? ¿La relación con Christian Gálvez es tan buena como se ve por la tele?

-Y mejor (Ríe). Nos tratan a cuerpo de rey. Hay mucha hospitalidad y siempre están atentos por si necesitamos algo. Christian, en particular, es muy buena gente. Estoy encantado con todos, está siendo una experiencia espectacular.