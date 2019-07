Fran Rivera recula sobre sus declaraciones acerca del Orgullo Fran Rivera. / Antena 3 El torero no deja de soliviantar a las redes sociales con sus polémicos comentarios CARLA COALLA Viernes, 5 julio 2019, 19:57

Fran Rivera volvía a causar un gran revuelo en las redes sociales hace solo unos días debido a unas polémicas declaraciones emitidas en el programa televisivo en el que colabora, 'Espejo Público'. El torero se refería a un amigo suyo y a que este no se sentía identificado con la celebración del Día del Orgullo Gay, lo que ponía a Fran, de nuevo, en el ojo del huracán. «Imagínate una cabalgata igual pero de mujeres y hombres heteros que hicieran lo mismo», escribía.

La propia presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, quiso salir al paso de las polémicas declaraciones de Fran Rivera, aludiendo al hecho de que «no me lo puedo imaginar porque no es comparable. La fiesta del Orgullo es reivindicativa«, ganándose ella el favor de la audiencia y el aplauso de los usuarios de las redes sociales. Pero la polémica lanzada por el torero no quedó ahí.

Ha sido en el programa 'Cazamariposas' en el que Fran Rivera ha decidido retractarse de sus declaraciones, ofreciendo una imagen completamente diferente a la que proyectó en el espacio matinal de Antena 3: «Estoy completamente a favor de todo lo que reivindica el Orgullo, que celebra el respeto, la libertad. Y que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos a todo, y a lo que no hay derecho es a lo que han sufrido y, por desgracia, siguen sufriendo».