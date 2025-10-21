Gala 5 de 'Operación Triunfo 2025': del homenaje a Leire al momentazo de Tinho y Guillo

Sara Pérez Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Una noche más, el plató de 'Operación Triunfo' fue testigo de la evolución de los concursantes, que cada vez ponen el listón más alto y por ende, las nominaciones más difíciles. Con la expulsión de Carlos aún reciente, los 13 concursantes afrontaron una noche intensa en la que no faltó emoción, energía o actuaciones para el recuerdo. La velada arrancó con una actuación muy especial: los cantantes se subieron al escenario con la canción grupal, 'Mi nombre', que interpretaron junto a Leire Martínez, miembro del jurado. El número fue una auténtica declaración de intenciones y, sin duda, una de las grupales más potentes de la edición, con una carga simbólica añadida tras el anuncio del regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero y una nueva gira. Sin embargo, una vez más, los problemas técnicos empañaron el arranque de la gala: los fallos de sonido fueron constantes y en varios momentos apenas se escuchaban algunas voces, algo que el público calificó en redes como «inadmisible», teniendo en cuenta que se trata de una producción de Amazon Prime y que ya es la quinta gala consecutiva con incidencias similares en un programa musical.

CANCIONES GALA 5 Canción grupal: 'Mi nombre' de Leire Martínez

Lucía (nominada): 'Creo en mí' de Natalia Jiménez

Judit (nominada): 'Ciudad de papel' de Malú

Guillo Rist y Tinho: 'I wanna be you slave' de Måneskin

Crespo y Claudia Arenas: 'Nada valgo sin tu amor' de Juanes

María Cruz y Olivia: 'Yes, and?' de Ariana Grande

Guille Toledano y Max: 'I was born to like you' de Freddie Mercury

Cristina y Laura Muñoz: 'La mala costumbre' de Pastora Soler

Téyou: 'Papaoutai' de Stromae

Después les tocó el turno a las nominadas: la primera en subirse al escenario fue Lucía, que defendió su continuidad con 'Creo en mí', de Natalia Jiménez. Fue una actuación sólida, emocional y técnicamente correcta, donde la concursante mostró una clara evolución. A continuación, Judit interpretó 'Ciudad de papel', de Malú, y firmó, según muchos espectadores, su mejor pase hasta la fecha. Conmovió por completo al plató y demostró un salto enorme en seguridad y control emocional. Aunque el público estaba dividido, el duelo fue uno de los más reñidos de toda la edición: finalmente, Lucía fue la salvada con un 50,3% de los votos, frente al 49,7% de su compañera, que se despidió entre aplausos y lágrimas.

El momento más explosivo de la noche llegó pronto, con Guillo Rist y Tinho interpretando 'I Wanna be your slave', de Måneskin. La decisión de colocarlos en los primeros en actuar tras las nominaciones generó cierta sorpresa, ya que su número tenía todas las papeletas para coronarse como el cierre de la gala. Y es que no defraudaron: con una puesta en escena provocadora, presencia escénica abrumadora y una conexión magnética, hicieron temblar el plató. Ambos se entregaron al máximo, consiguiendo que el jurado se levantara a aplaudir por primera vez en toda la edición. Las redes los coronaron de inmediato como los reyes de la gala y muchos los calificaron como uno de los mejores dúos de la edición. Fue práctiamente lo mejor de la gala.

Tras semejante energía, Crespo y Claudia Arenas tuvieron la difícil tarea de mantener el nivel con 'Nada valgo sin tu amor', de Juanes (confesión mediante de que no conocían ni el tema ni al artista). Su actuación fue correcta, pero algo deslucida en comparación con el número anterior. Aunque estuvieron vocalmente correctos, los nervios jugaron una mala pasada y Claudia terminó nominada por falta de compenetración en los tramos a dúo. Y cabe decir que Crespo se libró de ir por el mismo camino al coronarse como favorito...

Pero rápidamente llegaron María Cruz y Olivia para devolver el ritmo con 'Yes, and?', de Ariana Grande: una actuación moderna, dinámica y perfectamente coreografiada. Ambas brillaron, especialmente María Cruz, que sigue consolidándose como una de las más versátiles y seguras entre los concursantes. El jurado destacó el crecimiento de ambas, aunque señaló algunos desajustes en Olivia pero que consideraron 'menores' y que no empañaron el resultado final.

Entre actuaciones, el programa tuvo un momento para la reflexión: se recordó la reciente visita de una psicóloga a la Academia para hablar sobre el acoso escolar, tras el trágico caso de la niña que se quitó la vida en Sevilla. El gesto fue muy aplaudido por los espectadores, que valoraron que una plataforma como 'Operación Triunfo' utilice su altavoz para sensibilizar sobre temas tan importantes y que afectan directamente a su público joven.

Después llegó el turno de Guille Toledano y Max con 'I was born to love you', de Freddie Mercury. Ambos demostraron solvencia en uno de los temas más difíciles vocalmente de la noche, aunque un gallo de Max en el momento más inoportuno terminó pesando más de lo esperado. El jurado destacó la buena química entre ambos, pero finalmente decidió nominar a Max, en lo que muchos consideraron una decisión injusta y excesivamente severa teniendo en cuenta cómo el jurado pasa por alto los fallos de otros concursantes.

Por su parte, Cristina y Laura Muñoz ofrecieron una interpretación elegante y emocionante con 'La mala costumbre', de Pastora Soler. Fue una interpretación cuidada y llena de sentimiento, pero el jurado consideró que Cristina se estaba comenzando a atascar en su evolución, por lo que también fue nominada. Esta decisión reabrió el debate sobre el nivel de exigencia desigual hacia algunos concursantes, una cuestión que ya había señalado la propia Téyou en el repaso de la gala 4.

Olivia y María Cruz durante su actuación 'Yes, and?' Operación Triunfo Max y Guille Toledano interpretando el tema 'I was born to like you' Operación Triunfo Teyou en su interpretación solista de 'Papaoutai' Operación Triunfo Claudia Arenas y Crespo durante su actuación 'Nada valgo sin tu amor' Operación Triunfo Cristina y Laura después de cantar su tema 'La mala costumbre' Operación Triunfo 1 /

Y precisamente fue Téyou la encargada de cerrar la noche con 'Papaoutai', de Stromae, un reto que parecía no convencer al principio de la semana, pero que terminó convirtiéndose en una de sus mejores actuaciones y buen inicio para las actuaciones en solitario de la edición. Su fuerza, energía y dominio del escenario convencieron al público y al jurado, aunque la coreografía elegida generó cierto debate entre los fans al no encajar del todo con el mensaje del tema.

Como broche final, los invitados de la noche fueron Álvaro Mayo y Elettra Lamborghini, que interpretaron su tema conjunto 'Castigo', aportando un toque festivo y desenfadado al final de la gala.

El favorito y nominados de la semana

El público volvió a tener la última palabra y eligió como favorito de la semana a Crespo, con un 22% de los votos, seguido de Guillo y Olivia. Una decisión polémica, ya que como señaló Guille Milkyway, miembro del jurado, el favoritismo del público terminó por salvar a Crespo de una clara nominación.

En cuanto al jurado, decidió nominar a Cristina, Lucía, Claudia y Max. Los profesores optaron por salvar a Cristina, mientras que los compañeros, tras una votación muy ajustada, eligieron a Claudia. De este modo, Lucía y Max se convirtieron en los nominados definitivos de la semana, ambos visiblemente afectados: Lucía rompió a llorar al conocer la decisión y Max afronta ya su cuarta nominación consecutiva.

Con cada gala, la tensión aumenta y el margen de error se reduce. Operación Triunfo 2025 encara su ecuador con actuaciones más exigentes, un nivel vocal creciente y un jurado cada vez más severo. Ahora, el turno vuelve a ser del público: tú decides quién debe continuar en la Academia y quién será el próximo en despedirse. Las votaciones ya están abiertas a través de la app de Operación Triunfo. El desenlace, como siempre, lo conoceremos el próximo lunes en la Gala 6. Y tú, ¿a quién vas a salvar esta semana?

¿Quién quieres que continúe en Operación Triunfo? Max Lucía