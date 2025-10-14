Gala 4 de 'Operación Triunfo 2025': la fiesta de 'NuevaYol', lo mejor de la noche

Sara Pérez Gijón Martes, 14 de octubre 2025, 12:12 Comenta Compartir

Anoche, el plató de 'Operación Triunfo' se convirtió en una auténtica fiesta latina gracias a la versión del temazo de Bad Bunny 'NuevaYol', que puso el mejor broche que se podía a una noche de luces y sombras. Tras la salida de Salma, los concursantes afrontaron la cuarta gala de la edición con intención de seguir mostrando su evolución y sus ganas de continuar en la academia. La velada arrancó con el tema grupal 'Sin miedo', de Rosana, un canto a la superación que sirvió como declaración de intenciones para una noche que fue de todo menos tranquila.

CANCIONES GALA 4 Canción grupal: 'Sin miedo', de Rosana

Laura Muñoz (nominada): 'I Surrender', de Céline Dion

Carlos (nominado): 'Que te quería', de La Quinta Estación

Claudia Arenas y Téyou: 'Kiss me more', de Doja Cat y Sza

Crespo y Olivia: 'Akureyri', de Aitana y Sebastián Yatra

Cristina y Max: 'Does your mother know', de ABBA

Lucía y María Cruz: 'Vete', de Los Amaya

Tinho y Judit: 'Die with a smile', de Bruno Mars y Lady Gaga

Guille Toledano y Guillo Rist: 'NuevaYol', de Bad Bunny

La primera de los nominados en enfrentarse al público fue Laura Muñoz, que se jugaba su continuidad con 'I Surrender', de Céline Dion. Su actuación fue impecable: técnica, emoción, control vocal y, sobre todo, corazón. La joven demostró haber hecho los deberes y ofreció una de sus mejores interpretaciones hasta la fecha. Carlos, por su parte, apostó por 'Que te quería', de La Quinta Estación, un clásico de la cultura pop española que defendió con elegancia y sentimiento. Su actuación fue de las más bonitas de la noche, y aunque lo dio todo, el público finalmente decidió salvar a Laura con un 59,3% de los votos, frente al 40,7% de su compañero. Al conocer el resultado final, la emoción se apoderó del plató: Laura rompió a llorar, visiblemente afectada por la marcha de uno de sus grandes apoyos dentro del programa.

Entre los dúos de la noche, Claudia Arenas y Téyou defendieron 'Kiss Me More', de Doja Cat y SZA, con una coreografía atrevida y una puesta en escena muy cuidada. Aunque la canción no terminaba de encajar del todo con sus estilos, lograron equilibrar la balanza desenvolviéndose con actitud y seguridad. En cambio, Olivia y Crespo con 'Akureyri', de Aitana y Sebastián Yatra, no consiguieron emocionar al público tanto como se esperaba de ellos en un principio: la magia que mostraron en los ensayos se diluyó en una actuación donde les pudo los nervios y los fallos vocales que terminaron con la nominación de Crespo por parte del jurado.

Porfavor la gala siendo literalmente high school musical #OTGala4 pic.twitter.com/9bzBQyIrqz — mariogemarr 💌 (@mariogemarrrr) October 13, 2025

Cristina y Max se marcaron un auténtico número musical con 'Does Your Mother Know', de ABBA: energía, teatralidad, puesta en escena y una coreografía perfecta digna de unos 'theatre kids' como ellos. El jurado así se lo hizo saber a ambos e incluso el público celebró el momento en el que Max, por fin, cruzó la pasarela por primera vez en la edición sin encontrarse entre los 4 nominados de la noche. Después llegaron Lucía y María Cruz para afrontar 'Vete', de Los Amaya, donde demostraron una gran compenetración. Sin duda supieron llevar el tema a su terreno, pero no fue suficiente para salvarlas de la nominación.

Uno de los momentos más comentados llegó con Tinho y Judit y su interpretación de 'Die With a Smile', de Bruno Mars y Lady Gaga. Después de una semana complicada, ambos lograron una actuación más que notable que llegó a sorprender a los espectadores. Judit, en especial, sorprendió con una interpretación mucho más suelta y emotiva. Sin embargo, el jurado pareció valorar más su proceso que el resultado final, algo que generó cierto malestar y críticas entre los seguidores del programa.

Y entonces llegó el momento de la noche. Guille Toledano y Guillo Rist hicieron temblar el plató con su interpretación de 'NuevaYol', de Bad Bunny. Desde su entrada por el foso, cantando entre el público, hasta el perreo improvisado frente a Chenoa, el dúo derrochó carisma y energía por todos los poros. Fue una de las actuaciones más redondas de la gala y, como decía Manu Guix en los pases de micro, al final Bad Bunny se convirtió en el numerazo de la gala. Tanto Leire Martínez como Abraham Mateo no pudieron evitar bailar durante la canción, al igual que todas las personas de plató. Las redes estallaron al instante, coronando su número como uno de los más icónicos de esta edición.

La noche también contó con la actuación de Dani Fernández y Valeria Castro, que presentaron su tema 'Y si lo hacemos'. Sin embargo, su número no terminó de convencer: el sonido resultó algo confuso, y las redes no tardaron en bromear con que los nominados deberían haber sido ellos.

La favorita y nominados de la semana

El público volvió a tener la última palabra, y Téyou se coronó como favorita de la semana con un 22,7% de los votos, seguida muy de cerca por Crespo y Olivia. Su seguridad en el escenario y su crecimiento constante dentro de la academia le consolidan como uno de los grandes nombres de esta edición.

En el lado opuesto, el jurado decidió nominar a Crespo, María Cruz, Judit y Lucía: de Crespo, destacaron que se mostró nervioso y eso afectó a su afinación; a María Cruz, la calificaron de trabajadora pero poco efectiva sobre el escenario; a Judit, le reprocharon volver a encerrarse en sí misma; y a Lucía, le achacaron haber estancado su evolución respecto a galas anteriores. La decisión generó controversia: Judit, pese a haber hecho uno de los mejores pases de la semana, cayó nominada, mientras que María Cruz y Lucía defendieron con solvencia un tema difícil y aun así no lograron cruzar la pasarela. Finalmente, los profesores salvaron a María Cruz, y los compañeros a Crespo (por un margen muy ajustado frente a Lucía), dejando como nominadas definitivas a Judit y Lucía, que se enfrentarán al veredicto del público en la próxima gala.

Con la expulsión de Carlos, la competición entra en una nueva fase, con actuaciones cada vez más exigentes y un nivel que sigue subiendo semana a semana. Ahora, el turno vuelve a ser del público: tú decides quién debe continuar en la Academia y quién será el próximo en despedirse. Las votaciones ya están abiertas a través de la app de Operación Triunfo. El desenlace, como siempre, lo conoceremos el próximo lunes en la Gala 5. Y tú, ¿a quién vas a salvar esta semana?

