Gonzalo Pinillos buscará dar un nuevo 'chanelazo' para España en Eurovisión Junior: «Es un sueño hecho realidad»

Gonzalo Pinillos (Madrid, 14 años) será el representante de España en Eurovisión Junior, que se celebrará el 13 de diciembre en Tiflis (Georgía), una cita en la que buscará seguir los pasos de Chanel, su favorita de entre todos los concursantes que han participado en el certamen, si bien ha precisado que fuera del mundo eurovisivo se decanta por la cantante, compositora y actriz estadounidense Olivia Rodrigo.

Así se ha expresado este miércoles en una rueda de prensa en RTVE, en la que se ha conocido la designación de este joven artista, que ha asegurado que es «un sueño hecho realidad» ya que, como ha señalado, es una meta que se había puesto porque el año pasado se presentó a la candidatura.

«Hay nervios, pero tengo mucha ilusión. Estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad. El año pasado me presenté, pero no pudo ser. Pero este año sí, me hace todavía más ilusión, porque al final es una meta que me había puesto y la he conseguido alcanzar», ha afirmado Pinillos.

El joven artista procede del teatro musical, donde ha actuado en 'School of Rock' y en 'Los chicos del coro', y ha desvelado que conoció la noticia de su selección mientras estaba de vacaciones en Huelva. «Me costó asimilarlo», ha comentado.

«Tengo un montón de ganas. Creo que me van a hacer una canción buenísima y tengo ganas de representar a España, de poder transmitir con la canción que me pongan. Estoy muy ilusionado y no puedo esperar más», ha afirmado el joven que, además, sabe tocar el piano.

En este sentido, Pinillos ha asegurado que le gusta «interpretar» las canciones y no solo cantarlas. «Es una de las cosas que me ha dado el teatro musical. No solo se canta sino que se cuenta y es de las cosas que más me gustan», ha indicado. Asimismo, ha desvelado que su canción ideal sería una balada con un «sentimiento bonito para transmitir». «Y si se puede tocar el piano estaría guay», ha añadido.

Junto al representante español ha estado la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, que ha reconocido que la música «corre por las venas» de Gonzalo Pinillos y al que ha elogiado por su «calidad vocal». «Te va a llegar amor y cariño a paladas», ha dicho la portavoz de RTVE a Pinillos.

En la rueda de prensa también ha participado el director de TVE, Sergio Calderón, que ha destacado el interés de la casa por la música y ha elogiado a Gonzalo por «demostrar todo el grandísimo trabajo que se hace actualmente en la industria, especialmente también en el teatro musical». «Tiene una voz que yo creo que, si no lo habéis escuchado, os va a enamorar y os va a tocar la piel», ha ensalzado.

Por su parte, Cesar Vallejo, jefe de la delegación española, ha puesto en valor la dificultad de la selección final porque «ningún niño se parece entre sí» y ha destacado al joven por la emoción que desprendió en el casting. «Gonzalo es una propuesta diferencial que nos puede hacer ganador de Eurovisión Junior»«, ha enfatizado, a lo que el representante español ha contestado con un »ojalá«.

La canción con la que Gonzalo acudirá a Georgia se sabrá en los próximos meses, pero Vallejo ha avanzado que se tratará de potenciar sus cualidades y que le harán una canción 'ad hoc'. «Posiblemente con sorpresas de quién la va a componer, aunque se la hemos mandado a muchos compositores», ha sentenciado.