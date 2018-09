La gran falta de respeto de Oriana a un espectador de 'GH VIP' La exconcursante del 'reality' de Telecinco ataca a un seguidor del programa que preguntó por los motivos por los que la venezolana abandonó 'GH VIP' ELCOMERCIO.ES Jueves, 20 septiembre 2018, 20:07

Este martes llegó a Telecinco 'Gran Hermano VIP: Límite 48 horas', un nuevo programa de Mediaset gracias al que 'GH VIP' ocupará hasta tres noches de la parrilla televisiva de la primera cadena del grupo audiovisual. Y lo hizo con una sorpresa inesperada: la visita de Oriana Marzoli, tras su polémico abandono de 'Gran Hermano VIP' el pasado sábado.

Y es que dos días después de su salida de la casa, Oriana visitó el plató para hablar con Jorge Javier Vázquez sobre su marcha del programa. Aunque lo cierto es que apenas se pronunció al respecto y no dejó de excusarse en todo momento. Desde el inicio, sus palabras irritaron al presentador. «Mira, me daba igual que vinieras esta noche o no. He llegado a un momento contigo que... bueno, ya me da igual. Y eso es lo peor que le puede pasar a un presentador. No voy a valorar tu paso por la casa… esto es como un trámite que tiene que acabar cuanto antes», expresó el conductor de 'GH VIP'.

El video de los mejores momentos de la exconcursante estuvo marcado por la sátira y duró menos de cinco segundos. Eso sí, consiguió hacer reír a la ya exconcursante que, aunque intentó «negociar su cancelación» tendrá que pagar la multa según ha confirmado Jorge Javier Vázquez.

Tras ello, procedió a leerle a la televisiva algunos de los mensajes que varios usuarios habían dejado a través de Twitter con el hashtag #OrianaAJuicio. Ninguno de ellos fue del agrado de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que estalló definitivamente contra un usuario, de nombre Javi Entre Perros. En un mensaje, el chico se preguntaba varias cosas. «Oriana podría explicar por qué entra a 'GH VIP' si sabe que tiene dependencia de ciertas personas, por qué se vende como bomba para realities si no aguanta ni una semana dentro, y a qué tanto llanto si no ha pasado literalmente nada para que se agobie».

Pues mira, en #OrianaAJuicio podría explicar:

1. Por que entra a GH Vip si sabe que tiene dependencia de ciertas personas

2. Por que se vende como bomba para realities si no aguanta ni una semana dentro

3. A que tanto llanto si no ha pasado literalmente NADA para que se agobie — Javi Entre Perros (@javientreperros) 17 de septiembre de 2018

Aunque lejos de contestar a los requerimientos del joven, Oriana le atacó. «A Javi Entre Perros solo le tengo que decir: «Cámbiate esa foto de perfil, que así no vas a ligar mucho»», espetó. Su comentario suscitó la ira del público de 'GH VIP', que comenzó a silbarle y a abuchearle. Jorge Javier Vázquez no tardó en despedir a la televisiva con un aplaudido: «Hasta siempre Oriana».

«Te has ido de dos realities antes de tiempo y los dos los presentaba yo», expresó el presentador, que también preguntó a Oriana acerca de su decisión de dejar de seguir, en sus redes sociales, a los perfiles oficiales de 'Gran Hermano'. «Pues si la persona que lleva las redes está todo el rato insultándome, ¿qué quieres que haga? No me parece justo», enfatizó, antes de abandonar el plató del concurso de Telecinco.

De Guadalix a su casa

«No me importan las críticas, lo único que me importa es esto», dijo Oriana señalándose la cabeza a un reportero de «Ya es mediodía» tras su abandono de 'Gran Hermano VIP'. Oriana aseguró estar todavía «agobiada» y decía: «Solo quiero estar encerrada en mi casa, pero en mi casa». Aprovechó la intervención para agradecer a su madre su actuación. «Es la única persona que merece más la pena que cualquiera. Muchas gracias y que eres el amor de mi vida», dijo, pero antes de dar por concluida la conversación espetó: «Espero volver».

La estrategia para no pagar la penalización

Vuelva o no finalmente a los platós de Telecinco, lo que ha quedado meridianamente claro es que Oriana deberá enfrentarse a la multa por haber abandonado el concurso. La rubia tenía aun la esperanza para poder evitar hacerse frente a ella, pero la posición de Jorge Javier Vázquez en plató dejó clara la postura de cadena y productora.

Sin embargo, si sucede como con Adrián Rodríguez al abandonar 'Supervivientes', Oriana podría tener una última oportunidad para no tener que pagar la penalización. El actor decidió dejar el reality de Honduras y se negó a pagar, al asegurar que cualquier trabajador tenía derecho a abandonar su puesto de trabajo, sin tener que ser la empresa indemnizada por dicho hecho, según asegura Bluper. Por lo tanto, si Oriana alega lo mismo podría intentar eludir la multa.