El 'edredoning' de Techi y Omar en 'GH VIP 6' Omar y Techi bajo las mantas. / Telecinco El rapero protagoniza una acolarada noche apenas 24 horas después de entrar en la casa EL COMERCIO Gijón Sábado, 29 septiembre 2018, 12:18

Entró con el amargo sabor de su ruptura con Isabel Pantoja aún en la boca y apenas 24 horas después de su llegada a la casa de 'Gran Hermano VIP 6' (Telecinco), Omar se ha convertido en el protagonista de un nuevo 'edredoning'. Ha sido con Techi. Ambos pasaron la noche acaramelados, compartiendo miradas y masajes sensuales hasta irse a la cama sobre la que aún se leía el nombre de Isa.

La historia comenzó cuando Techi hablaba de sus miedos a que su novio le dejara, a lo que el rapero respondió: «Yo por lo que he visto también te hubiera dejado. Es lo que le decía a Isa: no la hagas y no la temas». Y así empezaron con caricias y miradas hasta las tres de la madrugada, cuando ambos se meten en la cama y, para sorpresa de todos los que estaban en la habitación, se echan la manta por encima. El resto queda para la imaginación de cada cual.