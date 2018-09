'GH VIP 2018' | El bochornoso espectáculo de escarnio público a Isa Pantoja La hija de Isabel Pantoja fue la primera eliminada de 'Gran Hermano VIP' y se encontró con un surrealista novio celoso y la llamada de su madre a 'Sálvame' EL COMERCIO Viernes, 28 septiembre 2018, 11:49

Isa Pantoja se convirtió en la primera expulsada de 'Gran Hermano VIP'. «Tenía muchas ganas de salir y ver qué pasa fuera», comentó inocente la hija de la tonadillera nada más enterarse de su expulsión. No sabía el terremoto que la aguardaba.

Antes de su salida de la casa, se encontró con, Omar Montes, que llegaba dispuesto decirle todo lo que pensaba de su actitud con el 'tazas', el mote con el que se refiere a Asraf Beno.

«Me mordí la lengua para que fueras feliz», soltó el joven cantante aludiendo a su anterior visita al concurso. Lo que no imaginaba es que la hija de la folclórica, le iba a plantar cara. «Es que tampoco podías decirme nada, ¿con qué derecho después de haberme hecho lo que me hiciste?», interpeló ella refiriéndose a supuestas infidelidades anteriores al reality. Y la bronca no quedó ahí: «Que te prestes a esto me parece increíble, estás haciendo un papel y me arrepiento de haber perdido mi tiempo contigo», sentenció Isa desenmascarando al chaval, al que poco le importaban ya las reprimendas; se había convertido en concursante oficial y 'la pela es la pela'.

Pasada la una de la madrugada, Jorge Javier avisaba de que el gran momento llegaba: Isa Pantoja escucharía la llamada de su madre a 'Sálvame' y descubriría que estuvo una hora y media al teléfono hablando de ella y criticando su manera de vivir y de criar a su hijo. Mi madre nunca me había dicho esas cosas a mi directamente, ahora entiendo por qué estoy aquí», reclamó la entrevistada con lágrimas en los ojos. «Tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado», sollozaba la joven ante el presentador. Y continuaba con su réplica: «Lo he tenido todo en esta vida y he sido una niña muy caprichosa, pero me ha faltado esa complicidad y ese acercamiento a mi madre. No era el momento de hacerme esto públicamente».