'Gran Hermano VIP: la histórica llamada de Isabel Pantoja y las lágrimas de Chabelita «No puedo mamá. No puedo. Te echo de menos. ¡Quiero irme contigo!» EL COMERCIO Lunes, 24 septiembre 2018, 19:11

El debate de 'Gran Hermano VIP 6' de anoche hizo historia. Tras las insistencias, Isabel Pantoja llamó a su hija, una de las tres personas nominadas esta semana, en directo y creó un auténtico revuelo tanto en plató como en su casa. Chabelita se derrumbó, lloró e incluso le dijo que quería irse con ella.

Los tres candidatos a abandonar Guadalix de la Sierra podrían escuchar a sus familiares, tal y como indicaba la presentaora, Sandra Barneda. Eso sí, mientras Miriam Saavedra y El Koala se limitaron a esuchar un mensaje grabado de sus seres queridos, Isa Pantoja tuvo el gran privilegio de hablar con su madre. Algo que no solo la hija de la tonadillera esperaba sino toda España después de las duras palabras que Isabel Pantoja dijo en 'Sálvame'. «Puedo confirmar que esta noche, y en unos minutos, Isa Pantoja hablará con su madre», decia Barneda.

Minutos después y tras una pausa para que toda la audiencia se quedase pendiente de la televisión llegaba el momento. «A lo mejor es tu madre, que lo pediste», le dijo Makoke. «No creo...», se limitó a decir ella. La pequeña de los Pantoja acudía al confesionario donde el súper le indicaba que iba a recibir una llamada. Según se sentó en el sofá, Chabelita escuchó la voz de su progenitora. Y entonces, rompió a llorar. «Te llamo porque te amo, porque te quiero. Sé que eres una linda niña. Eres mi vida, junto con tu hermano. Te vengo a dar fuerzas con todo el amor del mundo. Te queremos. Queremos que te quedes y te apoyamos a muerte», expresó Pantoja.

Entretanto, Chabelita se rompió. «No puedo mamá. No puedo. Te echo de menos. ¡Quiero irme contigo!», confesó, sollozando. Sin embargo, su madre trató de consolarla. «Es demasiado pronto para que te vayas. Está todo perfecto, todo divino y te queremos todos».

Pero además de darle ánimos también le dio algún que otro consejo, como que se abriera y hablara con todos los concursantes de la casa y no solo con una persona. Una clara alusión a Techi (expareja de su hermano y de su ex, Alberto Isla), que se ha convertido prácticamente en su sombra. Desde que entró en la casa no se ha separado de Isa ni un instante. «Tienes que hablar más con tus compañeros. Abre tu mente y tu corazón. No solo con una persona, sino con todos», apostilló Pantoja, que se deshizo en cariño hacia su hija. «Sé cómo eres. Soy tu madre, la que más te quiere del mundo. Soy la que se muere por ti. Aquí me tendrás hasta el día que yo no esté en este mundo. Siempre, porque te amo. Te adoro», recalcó, antes de colgar el teléfono y dejar a Chabelita con los nervios a flor de piel.

El llanto, la emoción contenida, el lado más tierno de Isabel Pantoja... la llamada fue de lo más productiva, pero no tuvo el efecto esperado en redes sociales. Los seguidores de 'GH VIP' no pudieron esconder su desprecio a la actuación de Telecinco, cadena a la que acusan de mostrar un claro favoritismo por Chabelita. Un favoritismo que excluye a otros concursantes, y que podría invertir los porcentajes de votos de cara a la expulsión del próximo jueves.

Hablando con el súper, la joven fue clara. «No me esperaba que fuera mi madre para nada. La última persona que pensaba que me iba a llamar, es ella», señaló. «Ni siquiera tú te lo esperabas...», contestó el Súper. «Con esto aumentan más mis ganas de quedarme. La esperanza es lo último que se pierde y voy a seguir aquí luchando. Necesitaba la llamada de mi madre, sentir que está ahí a pesar de nuestras cosas. Estoy súper contenta», afirmó tajante. Tras ello, la dirección del programa le puso una condición: no decirle a ninguno de sus compañeros que Isabel Pantoja había hablado con ella.