'GH VIP 6': El hijo de Aramís Fuster rompe su silencio «Si ella quiere aparecer en un programa de televisión, genial, me parece estupendo y que se gane la vida» EL COMERCIO Gijón Miércoles, 26 septiembre 2018

«No me quieren, me desprecian. He llorado sangre, he llamado mil veces. Me han dicho las palabras más denigrantes y pensaba que con el tiempo reflexionarían, pero no ha sido así», confesaba Aramís Fuster, dentro de 'GH VIP 6'. La concursante del programa de Telecinco no cree que se produzca un acercamiento estando ella en él: «No lo creo. Lo llevo esperando más de veinte años».

Sin embargo, los hijos de Aramis han asegurado que los acercamientos que ha intentado realizar podrían ser por razones económicas. «Ella escupe contra todo el mundo y sobre todo contra mí», explicó el hijo menor, Karim, a través de 'Sálvame'.

Esta semana, el menor de los hermanos ha hablado también para el portal 'Cotilleo', en el que ha asegurado que lo que más le molestó de las revelaciones de su madre fue cuando se atrevió a afirmar que «me han pegado los dos, mis dos hijos». Karim asegura que estas declaraciones de su madre son totalmente falsas. «Escupir contra la gente es muy fácil. Luego tú, además, tienes que salir al paso y demostrar que no y argumentarlo. Esas mentiras me salpican», explicó para el medio citado anteriormente. Y asegura que a pesar de que es cierto que no mantiene ningún tipo de contacto con su madre, no se avergüenza de ella: «Yo ni me avergüenzo ni me dejo de avergonzar de ella. Cada uno elige vivir la vida como quiere».

Afirma que no está siguiendo el reality de televisión y que le da exactamente igual lo que haga su madre: «Si ella quiere aparecer en un programa de televisión, genial, me parece estupendo y que se gane la vida», sentenció.