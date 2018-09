'Gran Hermano VIP': el desnudo involuntario de Darek Las cámaras de Guadalix captaron el descuido del modelo polaco cuando se cambiaba de calzoncillos EL COMERCIO Martes, 25 septiembre 2018, 19:27

Fue calificado por todas las chicas como el más guapo de la casa y ahora acaba de protagonizar un desnudo involuntario. Darek se encontraba en la habitación, cambiándose de ropa, cuando en un descuido acabó enseñando a toda España algo más. El momento ha sido de lo más comentado en las redes.

El modelo, ex de Ana Obregón, estaba sentado en la cama, tapado con una toalla para cambiarse de calzoncillos cuando las cámaras que le enfocaban captaron cómo se levantaba y enseñaba el trasero. Los concursantes tienen que hacer un sinfín de maniobras para vestirse, pero no es fácil. Y si no que se lo digan al polaco.

Aunque el de Darek haya sorprendido el primer descuido de la edición lo protagonizó Aramís Fuster. La bruja no tardó ni unos minutos desde que puso el pie en la casa de Guadalix de la Sierra para protagonizar el primer destape de la sexta edición del reality de Telecinco.

Este es el momento, que fue captado por algunos tuiteros: