Techi: «No he hecho bien las cosas» Techi y Omar, juntos en la casa de 'Gran Hermano VIP'. El 'edredoning' con Omar no ha sido bien acogido Gijón Domingo, 30 septiembre 2018

Se ha arrepentido. Al menos, es lo que se desprende de sus palabras. Techi no está satisfecha de su 'edredoning' con Omar Montes, que entró en la casa nada más romper con su amiga, Isa Pantoja, y apenas 24 horas después compartían cama.

Las circunstancias no solo han sido muy comentadas fuera de la casa de 'Gran Hermano VIP 2018' (Telecinco). La intimidad entre Techi y Omar tampoco ha sido muy aplaudida dentro. Suso no se anduvo por las ramas y espetó: «Es una cerdada. No todo es tele, esto es una cerdada. Esta tía (Techi) es una ruin». Y Asraf, más diplomático, le dijo que no había hecho las cosas bien. Ante esto, ella admitió que «no he hecho bien las cosas» y que «ha pedido el perdón» de Isa. Y para confirmar su arrepentimiento, poco después le dijo a Omar: «Tú tienes que estar con Isa».