Una tercera persona, culpable de la ruptura de Kiko Matamoros y Cristina Puyol Kiko Matamoros, en 'Sálvame'. / Telecinco Kike Calleja ha confirmado que Matamoros tiene una nueva ilusión CARLA COALLA Martes, 16 abril 2019, 20:18

«Es muy guapa, modelo, con los ojos claros, veintipocos y se ha dejado ver con ella por algunos restaurantes de Madrid», han sido las palabras de Kike Calleja sobre la nueva mujer que habría entrado en la vida de Kiko Matamoros tras su ruptura con Cristina Puyol, con la que incluso tenía planes de boda. Según Kike, la separación habría sido por decisión de ella y se habría producido hace quince días, justo cuando Kiko habría conocido a esta nueva persona.

Sin embargo, Kiko Matamoros ha hablado telefónicamente con sus compañeros de 'Sálvame' y a pesar de que ha confirmado la ruptura, no ha hablado de una tercera persona en ningún momento: «Ah bueno, sí, son varias circunstancias y no hay personas de por medio, hay cosas que han afectado a nuestra relación y ya está. Simplemente se acabó el amor o no hemos sabido gestionarlo. Por mí parte sigue habiendo cariño».

La ruptura se ha producido en un momento clave, pues ha coincidido con el anuncio de que el hijo de Cristina Puyol, expareja de Kiko Matamoros, será concursante de 'Supervivientes 2019'. Con ello ha bromeado Kiko Hernández al saber que Matamoros tenía una nueva ilusión: «¿Tiene hijos? Por saber si habrá más concursantes de 'Supervivientes'», a lo que el resto de colaboradores de 'Sálvame' han respondido en una sonora carcajada.