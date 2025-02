La pelea entre Tamara Falcó y Anabel Alonso en 'MasterChef Celebrity'

Jueves, 7 de noviembre 2019, 18:34 Comenta Compartir

'MasterChef' vivió uno de los momentos más tensos del programa durante la prueba de exteriores del pasado miércoles. Los 'celebrities' viajaron a Benalmádena, donde se iba a inaugurar el restaurante Trocadero y los aspirantes se enfrentaron a un duro reto: preparar el menú.

Los equipos capitaneados por Anabel Alonso y Vicky Martín Berrocal comenzaron bien la prueba. Los problemas surgieron cuando los jueces les informaron que debían capitanear al equipo contrario. Fue entonces cuando Anabel Alonso se encontró con una Tamara Falcó algo relajada, según la actriz.

La hija de Isabel Preysler, que poseía el ansiado delantal dorado, contestó con un «aquí estoy» cuando fue interpelada por Anabel Alonsoi sobre su cocinado. «Tamara, contesta, soy la capitana», replicó la vasca. Fue en ese momento cuando la nueva capitana le pidió algo más de movimiento. «Entiendo que como delantal dorado te hayas relajado...», lo que llevó a su compañera a explotar.

«No es verdad», respondió Falcó y en ese momento se produjo un evidente distanciamiento entre las dos aspirantes. «A mí no me gusta discutir, pero me gusta menos que me falten al respeto. Por eso, cuando Anabel me ha faltado el respeto la he puesto en su sitio», argumentó Tamara. «Si me la hubiera encontrado por la calle la habría contestado igual», añadió.

Anabel Alonso se mostró muy disgustada por lo sucedido. «No lo entiendo, me he sentido como una chusquera barriobajera que no se hablar a la gente». A pesar de los diversos intentos, la solución a este conflicto aún no ha llegado. Habrá que esperar al siguiente episodio para saber si se logra la paz en 'MasterChef Celebrity'.