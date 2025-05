Buenafuente sí, 'La familia' no

La audiencia ha dictado sentencia. Buenafuente marcó el jueves por la noche su récord de audiencia desde su llegada a TVE. Lleva tres semanas en ... la cadena pública y en su última entrega ha logrado superar el 14% de 'share', una cifra que alcanzan pocas ofertas de este canal, a excepción de 'Masterchef'. Y eso teniendo en cuenta que enfrente tenía a un titán como es 'Supervivientes', cuyo éxito es incuestionable.

Por otro lado, ese mismo día 'La familia de la tele', la apuesta heredera de 'Sálvame' con la que el ente público esperaba revolucionar sus tardes, tocó más fondo todavía, aunque parezca imposible porque desde que se estrenó arrastra unas cifras alarmantes. Se tuvo que conformar con un 6% de cuota de pantalla, una de las más bajas desde que inició su andadura. Esto confirma que la llegada de Belén Esteban y compañía a La 1 no ha despertado ningún entusiasmo.

En las semanas que lleva en antena el seguimiento no ha dejado de descender. ¿Hay que elegir entre Buenafuente y María Patiño? No. ¿Es incompatible ver uno y otro programa? Tampoco. Pero este panorama en TVE sí permite (o debería hacerlo) marcar un camino a sus directivos, a los que diseñan la programación. Los espectadores están abiertos a cambios, pero no a todo tipo de propuestas. Conviene asumir errores y reaccionar a tiempo para no lamentarlo después.

Los tiempos cambian, los gustos también. La temporada televisiva está a punto de acabar y será el momento de analizar el derrotero que quieren tomar algunas emisoras. Pero también algunas productoras que se han pasado el curso reclamando su espacio televisivo, asegurando que el público deseaba la vuelta del estilo televisivo con el que ellos triunfaron y a las que la realidad les ha estampado un buen sopapo.