El invitado importa, vaya si importa. Por mucho que se empeñen Broncano y Motos las cuentas en sus shows salen mejor si el entrevistado acompaña. ... Y esta semana se ha notado más que nunca con la holgada victoria que el primero logró el lunes cuando Rosalía decidió presentar allí en primicia su nuevo disco. 'La revuelta' consiguió ese día colocarse cinco puntos por encima de su principal competidor en estricta coincidencia. Luego las aguas volvieron a su cauce y el programa de Antena 3 retomó, el resto de días, su ventaja frente a la oferta de TVE.

El jueves por la noche se anotó su mejor tanto, al conseguir un 18,1% de cuota de pantalla ante el 12.7% de su rival. Y tuvo mucho que ver el acompañante de Trancas y Barrancas. El expresidente Rajoy acudió a divertirse a 'El hormiguero' y, como ya ha ocurrido otras veces, obtuvo un buen dato de audiencia. De hecho fue su tercera emisión más vista de la temporada. No se me ocurren demasiados puntos en común entre Rosalía y Rajoy más allá de que son invitados con enorme tirón para el público y cuando los responsables de la tele les llaman son conscientes de los datos que les proporcionarán. Motos lo ha tenido claro siempre. Por eso ha peleado por contar en primicia con los personajes del momento y los ha promocionado como se merecen.

Broncano hasta ahora ha confiado en su propio sello por encima del entrevistado ocasional. Pero lo ocurrido con Rosalía le puede hacer reflexionar y replantear su estrategia de cara a lo queda de curso. En septiembre y octubre Antena 3 ha vencido a TVE en esta franja, pero la diferencia no es enorme. Hay partido. Y Broncano se ha percatado de que si juega bien sus cartas puede ganar.