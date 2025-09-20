La semana fantástica

TVE cierra su semana fantástica, gracias a la estabilidad que demuestran sus principales apuestas y al prometedor resultado de sus estrenos. Intxaurrondo y Javier Ruiz ... han conquistado las mañanas, por delante de las ofertas de las privadas. Broncano ha vuelto fuerte. No puede con Motos, pero le planta cara. Y las series de mediodía están marcando récords. Marc Giró y Buenafuente han vuelto a ocupar las noches del martes y el jueves demostrando que quien tuvo retuvo.

A estas buenas nuevas hay que sumar las aceptables cifras que están obteniendo Marta Flich y Gonzalo Miró en su desembarco en la franja del mediodía con 'Directo al grano' (dejando atrás a Joaquín Prat, Risto y los de 'Zapeando'), y el éxito de la docuserie 'Los archivos secretos del NO-DO'. La tele pública está adquiriendo una relevancia que hacía tiempo que no conseguía. No solo por las cifras, sino por las críticas de la oposición, que le acusan de funcionar como arma propagandística de Sánchez.

Posiblemente esto sea la pescadilla que se muerde la cola: se habla mucho de ella porque sube en audiencias, sube en audiencias porque se habla mucho de ella. Incluso las emisoras privadas la han convertido en su diana, posiblemente preocupadas de que les coma la tostada. ¿Se está haciendo todo bien en TVE? Ni mucho menos. Un repaso a la parrilla permite detectar algunos abusos y un déficit importante. Respecto a lo primero es innegable que se ha apostado por un modelo de programa informativo similar, que se repite por la mañana y por la noche (con Ruiz, Cintora o Fich). Y esto es más que cuestionable. En cuanto a las carencias, la ficción sigue siendo la gran asignatura pendiente, más allá del formato de telenovela diaria. Veremos hasta dónde llega.