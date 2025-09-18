El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las concursantes señala el reloj analógico mientras trata de descifrar qué hora es.

Momento surrealista en 'Operación Triunfo': los concursantes no saben leer las agujas del reloj

La directora de la academia ha tenido que acudir al rescate para explicarles cómo funciona un reloj analógico

S. V.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:44

En una era cada vez más tecnológica donde cada dispositivo analógico acaba teniendo su versión digital (cámaras de fotos, relojes, radios...) pueden ocurrir cosas tan llamativas como que alguien no sepa, por ejemplo, leer las agujas de un reloj. Sí, sí, como lo leen. Eso les ha pasado a algunos concursantes de 'Operación Triunfo' con el reloj que cuelga de la pared de la academia.

El influencer asturianos Alexsinos ha compartido en su cuenta de Instagram esta momento tan surrealista. «Tengo que fingir que se leer esto. ¿Alguien sabe leer esto?», comentaba una de las triunfitas mirando atónita aquel aparato. El

Es entonces cuanto otra compañera, que también afirma no tener ni idea, se atreve y se la juega: «La pequeña es la que marca la hora y esta es la que marca los minutos. O sea que seran las diez... porque esto es once y esto es doce...». «¿Cómo sabes eso? Yo no sé eso», le responde la primera de nuevo. «Pues intuición», agrega la otra.

Atónita con semejante escena, la directora de la academia de 'Operación Triunfo', Noemí Galera, acude al comedor a arrojar algo de luz y a explicarles cómo se lee un reloj analógico para que puedan llegar a sus clases a la hora que corresponde.

La directora acaba mostrando donde se encuentran las doce, las tres, las seis y las nueve para que los triunfitos sean capaces de saber qué hora es. Por supuesto, completamente impactada por el hecho de que ignoren algo tan básico como mirar la hora: «Flipo con vosotros», acaba diciendo Galera. Las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto.

