'El Hormiguero': Aitana, de 'OT 2017, desvela los secretos de su nuevo disco y de sus próximos conciertos en exclusiva Aitana triunfa con su single 'Teléfono'. / Instagram de 'El Hormiguero 3.0' Cantará con Tini en Argentina y con Morat, en Méjico CARLA COALLA Jueves, 25 octubre 2018, 23:08

Aitana ha elegido 'El Hormiguero 3.0' para hablar de su primer disco, que saldrá a la venta por partes, tal y como le ha confesado a Pablo Motos. «Como ahora lo consumimos todo muy rápido, yo quería que mi disco saliera así, poco a poco, porque también estoy trabajando así, muy lentamente. La primera parte saldrá a finales de noviembre y se llamará 'Tráiler'». Además, ha contado que se va de promo a Méjico, donde también hará un concierto con Morat, y a Argentina, donde actuará con Tini, lo que supone toda una oportunidad para la concursante de OT 2017.

Aitana ha hablado con Pablo Motos en El Hormiguero 3.0 de cómo ha sido su mudanza a Madrid, en la que tanto ella como sus padres acabaron llorando, «aunque nos vemos un montón». La intérprete de 'Teléfono' ha confesado que tiene que «llamar a sus padres todas las noches, porque mi madre me ha dicho que si no la llamo se presenta en Madrid, así que por la cuenta que me trae, llamo», ha asegurado entre risas. Y es que instalarse en la capital era uno de los pasos necesarios para iniciar la confección de su nuevo disco, aunque las grabaciones van a continuar «en Los Ángeles». «No te preocupes porque te vas a encontrar muy bien en Madrid», le garantizaba Pablo Motos, «es una ciudad que acoge a todo el mundo».