Omar Montes, ganador de 'Supervivientes 2019' Omar Montes posa con el cheque de ganador de 'Supervivientes'. / Mediaset El madrileño, que se hizo famoso gracias a su relación con Chabelita Pantoja, se impuso a Albert Álvarez en la final de la edición JUANFRAN MORENO Madrid Viernes, 19 julio 2019, 07:37

Omar Montes se ha convertido en el ganador de 'Supervivientes 2019' (Telecinco). El de Pan Bendito (Carabanchel, Madrid) se llevó los 200.000 euros del premio final tras imponerse con el 53,7% de los votos del público a Albert Álvarez, que quedó en segunda posición, mientras que Fabio Colloricchio fue tercero y Mahi Masegosa, cuarta. El vencedor del 'reality show' perdió 13,1 kilos durante los tres meses que duró el concurso.

A sus 31 años, Omar es uno de los personajes más populares del universo Mediaset. Su primera vez en Telecinco fue en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa' en 2013, pero su fama le llegó al conocer a Chabelita, la hija de Isabel Pantoja, con quien mantuvo una relación de novios. Amigo de Kiko Rivera, el joven ya participó en otro 'reality' de la cadena, 'Gran Hermano VIP', del que fue expulsado tras un polémico comentario hacia Miriam Saavedra que se interpretó como una incitación a la violación.

Con su exsuegra Isabel Pantoja coincidió en la isla. En los primeros días, ambos mantuvieron algún que otro enfrentamiento. «De mi hija ni se te ocurra hablar», le llegó a amenazar la artista andaluza. Sin embargo, la tonadillera consiguió forjar una buena relación con el cantante durante su estancia en la isla, y llegó a pedir su voto para que ganase. Respecto a su vida personal, Omar ha confesado su dura infancia alejado de su padre y su relación especial con su abuela. También tiene un hijo fruto de un romance anterior. «No tengo palabras de agradecimiento. Gracias por contribuir a que mi hijo coma cada día», agradeció Omar a la audiencia durante la final.

La última gala de 'Supervivientes 2019' arrancaba con la tradicional llegada de los finalistas en helicóptero a las instalaciones de Mediaset. El programa tuvo que grabar ese momento durante la tarde del jueves, puesto que las normas de aviación no permitían volar por la noche. Mahi y Albert fueron los últimos nominados de la edición. Y la audiencia decidió que la concursante de 'Maestros de la Costura' fuera la expulsada. Ya en plató, Jorge Javier Vázquez le felicitaba por su paso por el programa. «Yo me hubiese quedado una semana más», bromeó Mahi, quien confesó que lo había pasado mal al principio de la convivencia.

La edición más vista

Así, Albert, Fabio y Omar se enfrentaron después a la primera prueba de habilidad, que consistía en encajar diez piezas gigantes de puzzle en una amplia pirámide. El 'culebro' no consiguió resolver el juego, y perdió frente a sus rivales. «Hoy me he dado cuenta de que soy gilipollas. No he sabido hacer un puzzle. Tenía que haber acabado los estudios», aseguró el ex de Chabelita.

Cerca de las 00:30 horas, llegó la prueba de apnea para alcanzar la ronda final. Albert logró imponerse y Fabio salió del agua, visiblemente molesto. «De pequeño tuve un incidente y le tengo miedo al agua. Tuve ansiedad», explicó. A continuación, los perdedores de ambas pruebas se volvieron a enfrentar al televoto. Omar fue el elegido para batirse en el duelo final con Albert, a quien derrotó tras alzarse con la mayoría del voto de los espectadores.

'Supervivientes 2019' ha echado el cierre a su edición con mejor 'share' en Telecinco. A falta del dato de audiencia de la final, las doce galas del programa han promediado un 33,1% de cuota de pantalla y 3.462.000 espectadores, mejorando en cuatro puntos el resultado de la anterior temporada, que ganó Sofía Suescun.