Ona Carbonell gana la tercera edición de 'MasterChef Celebrity' @MasterChef_es La nadadora se alzó con el triunfo del programa de TVE mientras que Paz Vega quedó en segunda posición JUANFRAN MORENO Lunes, 26 noviembre 2018, 02:39

Ona Carbonell se ha convertido en la primera mujer en ganar 'MasterChef Celebrity'. La nadadora olímpica se enfrentó a la actriz Paz Vega en el duelo final y se alzó con la victoria del programa, que ya alcanza la tercera edición en su versión con famosos. «Se me ha resistido, pero tengo el oro», comentó tras recibir el trofeo.

La catalana recibió como premio 75.000 euros, que destinará a la oenegé 'Pequeño deseo', y un curso de cocina creativa impartido por Basque Culinary Center. Carbonell debutaba en 'MasterChef Celebrity' tras convertirse en una de las deportistas más exitosas de nuestro país – cuenta 20 medallas mundiales, 2 medallas olímpicas y más de 40 medallas internacionales - y con la mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el programa de TVE confesó que apenas sabía cocinar y que se había entrenado junto a los hermanos Roca para dar lo mejor de sí en el concurso. Ona preparó un menú formado por tres platós. El primero, un consomé tibio de verduras que el propio chef Ferrán Adriá, jurado invitado a la final, calificó como «de tres estrellas Michelin».

Después, la deportista apostó en el plato principal por una flor de endibias, donde pudo demostrar las técnicas que había aprendido en las últimas semanas. «No me puedo creer que no lo hayas cocinado antes. Está todo hilado, es rico, original y divertido», explicó Samantha Vallejo-Nágera tras probarlo. En este sentido, se pronunció Jordi Cruz, quien destacó su aprendizaje y perseverancia durante el programa. «A mí no me gustan las endivias y estas me han enamorado», confesó.

Así, Ona quiso rendir homenaje a la natación con el postre. Creó un plato titulado 'el deshielo de Himalaya', una sopa de pepino que reflejaba su medio de vida: el agua. «Es refrescante y equilibrado. Está a la altura de cualquier cocinero importante», aseguró Pepe Rodríguez.

Hasta el duelo final, la nadadora tuvo que superar dos pruebas aunque solo realizó una de ellas. En la primera, los aspirantes tuvieron que cocinar el plato del premio Nacional de Gastronomía y ganador de cinco estrellas Michelin, el chef Eneko Atxa: un pichón asado y una ensalada de encurtidos con sorbete de chacolí a la par. Para ello, el cocinero les enseñó, paso a paso, cómo conseguir el cocinado perfecto. Tras las valoraciones del jurado, Ona Carbonell se convirtió en la primera duelista de la final. « ¡No me lo puedo creer! ¡Si no sabía ni freír un huevo!», espetó la catalana tras ponerse la chaquetilla.

La prueba de exteriores se realizó en la casa del diseñador Lorenzo Castillo y contó con diez comensales relacionados con el mundo de la moda, entre los que se encontraban los jueces del programa 'Maestros de la costura', los modistos Lorenzo Caprile, Alejandro G. Palomo y María Escoté. Los concursantes cocinaron un menú de seis platos diseñado por Jordi Cruz, jurado de 'MasterChef Celebrity', que eligieron según el orden en el que se clasificaron en la anterior prueba. Finalmente, Paz Vega fue la vencedora y se batió en el duelo final contra Ona. La actriz triunfó con un ceviche de lulo y un pichón asado con escabeche, que encandiló al jurado. Sin embargo, Pepe quiso destacar su compañerismo durante el programa: «Estoy orgulloso de tu humanidad», apuntó.