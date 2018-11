Pasapalabra: Fran González, un asturiano que hace triunfar un concurso La presencia del concursante de Colloto mantiene a Pasapalabra en la pelea por el liderazgo de la audiencia ELCOMERCIO.ES OVIEDO Lunes, 12 noviembre 2018, 00:00

Fran González ya es mucho más que una cara reconocible de la televisión en España. Su espectacular paso por el concurso Pasalabra y su carácter le han convertido en una estrella de la televisión. De hecho, gran parte del éxito del programa se debe a este asturiano de 28 años, que lleva más de un centenar de programas intentando resolver 'El Rosco' para llevarse más de un millón de euros.

Fran González, que vive en Colloto desde hace 17 años y es biólogo de profesión, no solo ha relanzado el programa en el que participa, sino que ha llevado a Telecinco a pelear por la franja horaria de las tardes con un concurso que ha tenido que enfrentarse a un importante rival. Las intervenciones de Fran, su relación con los otros concursantes y su humildad ha tenido mucho que ver con ello. Por el momento, su trabajo como investigador en la Universidad de Oviedo ha quedado en un segundo plano ante la posibilidad que le ofrece el concurso, nada menos que hacerse millonario a costa de su habilidad.

Ha sido desde el pasado mes de abril cuando su popularidad se ha disparado, pero Fran llevaba triunfando en Pasapalabra mucho antes, desde mayo de 2017. Aunque en su tercera participación resultó eliminado. Sin embargo, en verano Telecinco la llamada, en el que Pasapalabra coronaría al mejor concursante de España. Para ello, el concurso echó mano de los mejores aspirantes que habían pasado por él. Fran se presentó como representante de Asturias, venció en la fase autonómica y llegó hasta la cuarta ronda, pero no alcanzó la final.

Después de esto, Fran González regresó en abril de 2018 y alcanzó la friolera cifra de 48 programas de manera ininterrumpida. Se quedó incluso a las puertas de conseguir el ambicionado 'Rosco'. Sin embargo, tras esta espectacular exhición anuncio que abandonaba el programa temporalmente. Inicialmente, el programa explicó que su adiós se debía a «motivos personales». Más tarde, ante los miles de mensajes que se habían interesado por su situación, decidió concretar las razones. Su padre padecía una enfermedad pulmonar de la que finalmente consiguió recuperarse. Superada esta situación y dadas las peculiares circunstancias en las que se había producido, Pasapalabra decidió tomar una decisión infrecuente, pero muy aplaudida por la audiencia: invitar al concursante a que regresara de nuevo al programa. «Tan pronto pasen los problemas personales, te recuperaremos sin pasar por la 'silla azul'», anunciaron desde Telecinco a través de las redes sociales.

Hasta el momento de su marcha, «Pasapalabra» le ganaba por goleada la guerra por la audiencia a «¡Boom!», el concurso diario de Antena 3 y rival por excelencia. Con su despedida, temporal sus rivales se pusieron por delante. Sin embargo, la vuelta de Fran González ha vuelto a situar las espadas en alto. El concursante asturiano no solo ha visto dispararse su popularidad, también ha estado a punto de llevarse el deseado Rosco en varias ocasiones. Según señaló en una entrevista a EL COMERCIO, llevaba dos años preparándose. Y lo ha demostrado.

Fran González vive un momento álgido. Telecinco incluso le ha llevado a sus informativos. Durante la entrevista, Fran reconoció su deseo de ganar del Rosco. «Me tendrían que recuperar del soponcio que me podría dar», aseguraba. A su éxito en televisión se suma ahora su extraordinaria repercusión en redes sociales. Aunque le ha costado algún disgusto, como las acusaciones infundadas, recibe a diario cientos de mensajes de apoyo de sus fans mientras lucha por un bote que supera el millón de euros. Mientras lucha por ello, ha viviedo momentos intensos, incluso emotivos, como el protagonizado en uno de los últimos programas por Manolo, su rival. «Estoy viviendo un sueño. Perdí a mi mujer en abril de 2014, cuando un coche se la llevó por delante cuando estaba entrenando con la bicicleta. Ella hacía Triathlón en Toledo y mi vida cambió. Yo hasta entonces era otra persona. Ella me hizo el regalo de la vida que ahora tengo, me quitó la negatividad, me quitó la ira. El año pasado pude hablar con ella a través de Amparo, una chica de Huelva que permitió hablar con ella y me confirmó que yo estaba en el camino, que ella estaba conmigo y, desde entonces, estoy viviendo el sueño que ella me regaló», ha sido el relato de Manolo en 'Pasapalabra', que conmovió tanto a Fran González, como al resto del plató. «Te deseo mucha suerte», le dijo el asturiano, sumándose al aplauso que le ha dedicado el público. En este carácter reside gran parte del secreto de su éxito.