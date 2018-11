Pasapalabra: Fran González, conmovido por la historia de Manolo, su contrincante Manolo volverá a pelear por la silla del equipo azul en 'Pasapalabra'. / Telecinco El concursante ha desvelado la tragedia que sufrió hace cuatro años CARLA COALLA Viernes, 9 noviembre 2018, 21:36

«Estoy viviendo un sueño. Perdí a mi mujer en abril de 2014, cuando un coche se la llevó por delante cuando estaba entrenando con la bicicleta. Ella hacía Triathlón en Toledo y mi vida cambió. Yo hasta entonces era otra persona. Ella me hizo el regalo de la vida que ahora tengo, me quitó la negatividad, me quitó la ira. El año pasado pude hablar con ella a través de Amparo, una chica de Huelva que permitió hablar con ella y me confirmó que yo estaba en el camino, que ella estaba conmigo y, desde entonces, estoy viviendo el sueño que ella me regaló», ha sido el relato de Manolo en 'Pasapalabra', que ha conmovido tanto a Fran González, su contrincante en la tarde de hoy, como al resto del plató. «Te deseo mucha suerte», le ha dicho el asturiano, sumándose al aplauso que le ha dedicado el público.

«Te agradezco la transparencia, la generosidad, las sonrisas que nos estás regalando, y te agradezco que sirvas de inspiración para personas que pasen por lo que estás pasando tú, pero sobre todo para que miren ese vaso medio lleno», han sido las palabras que le ha dedicado a Manolo el presentador de 'Pasapalabra', Christian Gálvez, que tampoco ha podido evitar emocionarse al escuchar el relato del concursante. Toda una historia de superación personal que ha supuesto un revulsivo para Fran González, que ha vuelto a dar una clase magistral gracias al rosco final.