El actor José Luis Gil, Enrique en 'La que se avecina', indignado con Fran González Fran González se queda a dos palabras del bote. / Telecinco El asturiano se ha enfrentado a un nuevo contrincante tras resultar Paola eliminada CARLA COALLA Martes, 18 diciembre 2018, 21:19

1,416.000 euros ha sido el bote por el que ha luchado hoy Fran González en 'Pasapalabra', aunque de nuevo se ha quedado a las puertas de hacerse con la cuantiosa cantidad. El asturiano ha tenido que claudicar ante el rosco final, aunque ha logrado superar a David, el que ha sido su contrincante hoy tras superar a Paola en la prueba inicial. La profesora de ciencias valenciana ha cometido dos fallos mientras el nuevo aspirante, David, lograba acertar todas las cuestiones que le planteaba Christian Gálvez.

Pero aunque Fran González no ha logrado hacerse con el bote de 'Pasapalabra' esta tarde sí ha hecho que uno de sus invitados acabe indignado su último día en el programa. La 'víctima' del asturiano ha sido el actor José Luis Gil, el entrañable Enrique Pastor de 'La que se avecina', pues Fran no ha fallado ninguna de las cuestiones de la prueba 'Una de cuatro', provocando que José Luis no pudiera participar.

Dado que no era la primera vez que sucedía esto, el actor ha recibido el consuelo del también actor e invitado Ruben Ochandiano y se ha quejado: «Es que no falla», ha sentenciado, ante las risas del resto de invitados.

Mientras Fran González ha logrado un buen resultado en el rosco final de 'Pasapalabra', como viene siendo costumbre en el asturiano, David ha cometido un fallo en una de las primeras letras, no siendo capaz de remontar, por lo que volverá mañana a luchar por ocupar la silla azul.