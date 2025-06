J. Moreno Lunes, 16 de junio 2025, 00:04 Comenta Compartir

Los 32 mejores equipos de las seis confederaciones continentales, entre ellos Real Madrid y Atlético de Madrid, se ven este mes de junio en Estados Unidos en busca de la victoria en la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025, cuya primera edición ha levantado gran expectación. El periodista Manu Carreño (Valladolid, 55 años) narra los partidos más destacados del torneo, acompañado por dos leyendas del fútbol internacional, Fernando Morientes y Bernd Schuster. Mediaset emitirá el mejor partido del día en Telecinco o Cuatro,

–¿Se cuida la voz de alguna manera especial?

–No. Nunca he hecho nada especial. A lo mejor a partir de ahora debería. De vez en cuando te llegan torneos como este, un poco más exigentes. Como una Eurocopa o un Mundial, donde p mezclas los partidos y la narración, con los programas de la tele y la radio por la noche. Notas, sí, más de desgaste en la voz.

–¿Nunca se ha quedado sin voz en alguna retransmisión?

–No. Jamás me ha pasado. Tocamos madera para que sigamos así.

–¿Estudia mucho para narrar los partidos? Juegan equipos nada familiares en España.

–Siempre nos pasa. En los mundiales, en las Eurocopas... ¿Qué sabes de la selección de Egipto? Siempre debes prepararte, mirar los equipos, los rivales, los jugadores que han salido o llegado. Eso, siempre. En la Europa League, cuando te tocaba al Atlético de Madrid la final, o al Sevilla contra la Juventus, pues es muy fácil. Pero hasta que llegaban a la final, pues te tocaba el equipo de Suecia de no sé qué ronda. Eso siempre pasa. Hay que prepararse cada partido como si fuera la final.

–¿Cuántas horas le dedica al estudio?

–No lo calculo por horas. Te vas alimentando, te vas nutriendo cada día de información. No llega un día y dices, hoy me hago una tesis del Inter de Miami o del Oporto. Siempre tiras de algún comodín. Siempre llamas a alguno de los más expertos que tengo y tenemos siempre conocidos.

–Va a ser un primer examen para Xabi Alonso en el Real Madrid.

–Para la mayoría de entrenadores es un torneo que parte de lo que han hecho durante la temporada. Xabi Alonso lo afronta casi como su pretemporada. Tendrá que tantear cosas durante el torneo, tendrá que probar a Dean Huijsen; a Alexander-Arnold; a ver cómo casa todo esto con Vinicius y Mbappé, si van jugando tres arriba o van a jugar dos y va a reforzar un poco más el centro del campo, que todo apunta que será así, pero todo esto lo va a tener que ir probando durante el Mundial de Clubes. No es fácil, pero Xabi Alonso está acostumbrado a los retos.

–El calendario vuelve a ser apretado para los futbolistas, que ya se quejaron al inicio de temporada.

–Sí, de hecho creo que este Mundial de Clubes puede ser más importante para algunos directivos que para algunos jugadores. Es verdad que la oportunidad de ganar por primera vez este torneo es muy bonito para un jugador, pero para los directivos entiendo que es algo que transmiten a sus jugadores de tomarse esto en serio. Hay mucho dinero en juego, muchos millones, y es algo muy importante para las directivas también. Y para las aficiones, porque hemos hablado ya de lo atractivo que es, pero no deja de ser también un torneo nuevo.

–¿Cómo cree que lo recibirá la gente?

–Vamos a verlo. Aficionados del Real Madrid y del Atlético hay en todo el mundo. Y este año decían que no iba a haber deporte. ¡Por favor!, nos hubiéramos aburrido. Estamos encantados en Mediaset con tener este Mundial de Clubes.

–Con este evento Mediaset recupera un gran torneo de fútbol, que en los últimos años había perdido a favor de TVE. ¿Cree que la televisión pública juega con ventaja a la hora de adquirir grandes derechos deportivos?

–En Mediaset no nos metemos en la casa de nadie. Llega hasta donde entiende que pueden llegar sus números y sus cuentas. Evidentemente hay ofertas con las que Mediaset no puede competir, porque miramos por la rentabilidad. Al final, esto es una empresa privada y los números deben salir. Si hay alguien que tiene la suerte de poder tener mucho más soporte económico para llegar a donde nosotros no llegamos, pues enhorabuena. Pero evidentemente se mira más en Mediaset por la viabilidad económica de la empresa y por no dilapidar millones sin sentido, a lo mejor, ante una oferta de mucho más dinero.