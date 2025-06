El representante de España no podrá ir a medios de la competencia tras Eurovisión La corporación pública recoge en las bases del Benidorm Fest que pueda acudir dos meses después de la final del certamen europeo a entrevistas de otros programas

Fernando Morales Miércoles, 4 de junio 2025, 18:07 | Actualizado 18:15h. Comenta Compartir

RTVE no quiere que se repita el próximo año lo ocurrido con Melody tras su paso por Eurovisión. En las bases del Benidorm Fest 2026, presentadas este miércoles por la corporación pública, RTVE especifica que quien gane el festival y, por ende, represente a España en el festival europeo, no podrá acudir a entrevistas a medios de la competencia hasta que no hayan pasado dos meses desde la celebración de la final. Es decir, todas las declaraciones del ganador del Benidorm Fest se darán, salvo autorización previa, en los programas de RTVE hasta el mes de julio de 2026, sea cual sea el resultado.

Una norma que no existía anteriormente y que se conoce justo el mismo día en el que Melody, tras su polémica rueda de prensa desde los estudios de Prado del Rey, acudirá a divertirse a 'El Hormiguero'. Allí se espera que hable más en detalle tras su paso por el festival y su antepenúltimo puesto. Una entrevista que llega después de que Melody estuviera fuera de los focos durante una semana y rompiera su silencio frente a los directivos de RTVE para cargar no solo por su actuación -en la que, como aseguró, no la dejaron hacer todo lo que ella hubiera podido- sino también contra aquellos que se rieron de la artista por su puesto en la final. Un dardo directo para el programa 'La resistencia', dirigido por David Broncano, quien respondió a Melody acusandola de banalizar la salud mental.

Es por lo que para evitar que los representantes españoles acudan a los programas de la competencia a hablar de su experiencia en Eurovisión, sea cual sea el resultado, el ente público lo deja recogido en las bases que elige al representante español. «No se podrá participar en programas, entrevistas o espacios o actos similares de otros medios de comunicación distintos a RTVE desde la selección para participar en el Benidorm Fest y hasta su finalización, y en el caso del ganador, hasta transcurrido un periodo de dos meses desde la Final del Festival de Eurovisión, salvo autorización previa de RTVE».